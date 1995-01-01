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    Сборная России сыграет в Венгрии в красной форме

    Состоялось предматчевое совещание перед игрой второго тура лиги В Лиги наций между сборными Венгрии и России. Гости сыграют в красном комплекте формы. Фото доступно ниже.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 на «Пушкаш Арене».

    • В первом туре обе команды победили: россияне – Сербию, венгры – Турцию.
    • Последний раз команды встречались в официальном матче в 1993 году – победа России.
    • Самый дорогой игрок венгров – левый полузащитник Доминик Собослай (19 лет, «Зальцбург», 25 миллионов евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1766

      _Marqella_ 11 минут назад

      Красный цвет стрёмный...ну уж какая есть...

      0
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      Рейтинг: +428

      партизан84 > _Marqella_ 58 секунд назад

      и не говори, еще и в сочетании с белым... не зениткорректно? ущемление прав газированных?

      0
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