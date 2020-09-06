Сборная России сыграет в Венгрии в красной форме

Состоялось предматчевое совещание перед игрой второго тура лиги В Лиги наций между сборными Венгрии и России. Гости сыграют в красном комплекте формы. Фото доступно ниже.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 на «Пушкаш Арене».