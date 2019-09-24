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    Лига наций. Англия вырвала победу у Исландии, в матче два удаления

    Англичане в первом туре лиги А Лиги наций справились с исландцами. Кайл Уокер стал первым футболистом команды с 2012 года, получившим красную карточку в официальном матче.

    В предыдущем своем матче за англичан Уокер забил в свои ворота (соперник – Нидерланды).

    Решающий гол с пенальти забил футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

    Лига наций. Лига А. Группа 2

    Исландия – Англия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Стерлинг, 90 (с пенальти).

    Удаления: Ингасон, 90 (вторая ж.к.) – Уокер, 71 (вторая ж.к.).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78950

      zigbert 14 минут назад

      Если бы не этот пенальти игра так и закончилась бы со счетом 0:0. Жаль исландцев, англичане сумели забить пенальти а они нет.

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      Рейтинг: +90

      semm 35 минут назад

      У меня мальчишки во дворе играют с большим азартом.

      0
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      Рейтинг: +921

      GreyDM 37 минут назад

      УГ, а не матч, даже судья под конец заскучал, свистеть где попало начал...

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      Рейтинг: +9616

      Skull_Boy 1 час назад

      Скучный матч и это она не вырвала, а тупа засудили Исландию и ставить пенку за прижатую руку извольте и Уокера пора на свалку, как не матч так косяк, что в Сити привозы и ненужные карточки, что в сборной

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