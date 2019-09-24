Лига наций. Англия вырвала победу у Исландии, в матче два удаления

Англичане в первом туре лиги А Лиги наций справились с исландцами. Кайл Уокер стал первым футболистом команды с 2012 года, получившим красную карточку в официальном матче.

В предыдущем своем матче за англичан Уокер забил в свои ворота (соперник – Нидерланды).

Решающий гол с пенальти забил футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

Лига наций. Лига А. Группа 2

Исландия – Англия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Стерлинг, 90 (с пенальти).

Удаления: Ингасон, 90 (вторая ж.к.) – Уокер, 71 (вторая ж.к.).

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