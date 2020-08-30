Головин не сыграет за сборную России в Лиге наций из-за травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил надрыв задней поверхности бедра в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Метцем».

Как сообщает «Чемпионат», игрок не сможет играть четыре недели. Таким образом, Головин пропустит сентябрьские матчи сборной России в Лиге наций.

Ранее травму получил форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко, из-за чего он также не сможет сыграть за национальную сборную.