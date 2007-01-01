Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Головин не сыграет за сборную России в Лиге наций из-за травмы

    Полузащитник «Монако» Александр Головин получил надрыв задней поверхности бедра в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Метцем».

    Как сообщает «Чемпионат», игрок не сможет играть четыре недели. Таким образом, Головин пропустит сентябрьские матчи сборной России в Лиге наций.

    Ранее травму получил форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко, из-за чего он также не сможет сыграть за национальную сборную.

    • Россия сыграет в турнире 3 сентября с Сербией и 6 сентября с Венгрией.
    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:13
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      adverieacrocup 7 минут назад

      CEKC Знакомства и не только, помогут скрасить одиночество и развлечь. Там легко найти девушку в своём доме или дворе и все анонимно и бесплатно. Просто попробуй---- https://nuts.cx/yDwN

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1313

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Соболева то в сборную вызвали, ой Зинедин Дзюбан берегись, там никто не будет терпеть тебя, хотя лысый прям любит тебя не по детски, ты же ему честь отдаешь, бывшему менту как никак )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3892

      Томик 1 час назад

      Двадцать четыре...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3892

      Томик > Томик 1 час назад

      Только написал и слышу Черданцев с Черчесовым по телефону разговаривает:"Соболева вместо Луценко и Фомина вместо Головина".

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98846
    #2
    zigbert
    78842
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru