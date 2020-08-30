Головин не сыграет за сборную России в Лиге наций из-за травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил надрыв задней поверхности бедра в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Метцем».
Как сообщает «Чемпионат», игрок не сможет играть четыре недели. Таким образом, Головин пропустит сентябрьские матчи сборной России в Лиге наций.
Ранее травму получил форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко, из-за чего он также не сможет сыграть за национальную сборную.
- Россия сыграет в турнире 3 сентября с Сербией и 6 сентября с Венгрией.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
Источник: «Чемпионат»