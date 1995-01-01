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    Головин получил травму задней поверхности бедра. Его участие за сборную под вопросом

    В матче 2-го тура чемпионата Франции «Метц»«Монако» (0:1) полузащитник Александр Головин был заменен на 16-й минуте из-за травмы.

    Футболист получил повреждение задней поверхности бедра. В ближайшие дни игрок пройдет медобследование, по результатам которого будет решено, сможет ли он принять участие в сентябрьских матчах Лиги наций за сборную России.

    Ранее травму получил форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко, из-за чего он не сможет сыграть за национальную сборную в Лиге наций.

    • Сборная России сыграет в турнире 3 сентября с Сербией и 6 сентября с Венгрией.
    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12614

      vladimir-7 24 минуты назад

      Ничего, пусть А.Головин полечится, а Черчесов поищет замены ему и
      Е.Луценко. Пусть теперь лысый исправляет свою ошибку с А.Соболевым

      0
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      Рейтинг: +9502

      Skull_Boy 1 час назад

      Какой бл9 там участие 2 недели больнички минимум

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