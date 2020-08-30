Головин получил травму задней поверхности бедра. Его участие за сборную под вопросом

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Метц» – «Монако» (0:1) полузащитник Александр Головин был заменен на 16-й минуте из-за травмы.

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра. В ближайшие дни игрок пройдет медобследование, по результатам которого будет решено, сможет ли он принять участие в сентябрьских матчах Лиги наций за сборную России.

Ранее травму получил форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко, из-за чего он не сможет сыграть за национальную сборную в Лиге наций.