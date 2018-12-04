Кудряшов первым из футболистов приехал в сборную России

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов уже находится в расположении сборной России.

Он первым из футболистов прибыл в национальную команду для подготовки к матчам Лиги наций.

Во второй половине субботы ожидается прибытие свободных агентов Далера Кузяева и Романа Нойштедтера.

3 сентября россияне примут на «ВТБ Арене» Сербию.

6 сентября сборная сыграет в гостях с Венгрией.