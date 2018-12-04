Кудряшов первым из футболистов приехал в сборную России

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов уже находится в расположении сборной России.
Он первым из футболистов прибыл в национальную команду для подготовки к матчам Лиги наций.
Во второй половине субботы ожидается прибытие свободных агентов Далера Кузяева и Романа Нойштедтера.
Сборы начинаются! Первым из футболистов на базу приехал Фeдор КудряшовСегодня во второй половине дня ждeм Далера Кузяева и Романа Нойштедтера. А после матча @premierliga – сборников из @fcsm_official pic.twitter.com/eDKudFf70x— Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020