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    Кудряшов первым из футболистов приехал в сборную России

    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов уже находится в расположении сборной России.

    Он первым из футболистов прибыл в национальную команду для подготовки к матчам Лиги наций.

    Во второй половине субботы ожидается прибытие свободных агентов Далера Кузяева и Романа Нойштедтера.

    • 3 сентября россияне примут на «ВТБ Арене» Сербию.
    • 6 сентября сборная сыграет в гостях с Венгрией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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