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    Мюллер: «Нынешняя «Бавария» – лучшая за время моей карьеры»

    Атакующий игрок «Баварии» Томас Мюллер считает нынешний состав команды лучшим за 13 лет. В 22:00 по Москве немцы начнут финал Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    «Похоже, нынешняя «Бавария» лучшая из тех, в которых я играл. Мы почти идеально провели сезон. Ханс-Дитер Флик изменил структуру игры, пошел вместе с нами на риск. Высокая линия защиты помогает нам. Это ключевой момент. Менять стиль не хотим», – сказал Мюллер.

    • «ПСЖ» никогда не брал Лигу чемпионов.
    • Мюллер брал турнир с «Баварией» в 2013 году.
    • Для Флика это дебютный сезон в качестве главного тренера.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 10:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10422

      Cules2013 1 час назад

      Финал обещает быть огненным.

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