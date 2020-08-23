Мюллер: «Нынешняя «Бавария» – лучшая за время моей карьеры»

Атакующий игрок «Баварии» Томас Мюллер считает нынешний состав команды лучшим за 13 лет. В 22:00 по Москве немцы начнут финал Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Похоже, нынешняя «Бавария» лучшая из тех, в которых я играл. Мы почти идеально провели сезон. Ханс-Дитер Флик изменил структуру игры, пошел вместе с нами на риск. Высокая линия защиты помогает нам. Это ключевой момент. Менять стиль не хотим», – сказал Мюллер.