Мюллер: «Нынешняя «Бавария» – лучшая за время моей карьеры»

Финал обещает быть огненным.
Атакующий игрок «Баварии» Томас Мюллер считает нынешний состав команды лучшим за 13 лет. В 22:00 по Москве немцы начнут финал Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«Похоже, нынешняя «Бавария» лучшая из тех, в которых я играл. Мы почти идеально провели сезон. Ханс-Дитер Флик изменил структуру игры, пошел вместе с нами на риск. Высокая линия защиты помогает нам. Это ключевой момент. Менять стиль не хотим», – сказал Мюллер.
- «ПСЖ» никогда не брал Лигу чемпионов.
- Мюллер брал турнир с «Баварией» в 2013 году.
- Для Флика это дебютный сезон в качестве главного тренера.