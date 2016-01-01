Азмун вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров «Зенита» в РПЛ

Форвард «Зенита» Сердар Азмун сделал дубль в матче третьего тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Теперь на счету иранца 29 голов в чемпионате в составе петербургской команды.

Азмун вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров клуба в высшей лиге, обойдя Романа Широкова по дополнительным показателям.

Впереди только Геннадий Попович (30), Константин Зырянов (31), Александр Спивак (33), Данни (52), Артем Дзюба (55), Халк (55), Андрей Аршавин (57) и Александр Кержаков (122).