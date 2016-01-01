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    Азмун вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров «Зенита» в РПЛ

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун сделал дубль в матче третьего тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    Теперь на счету иранца 29 голов в чемпионате в составе петербургской команды.

    Азмун вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров клуба в высшей лиге, обойдя Романа Широкова по дополнительным показателям.

    Впереди только Геннадий Попович (30), Константин Зырянов (31), Александр Спивак (33), Данни (52), Артем Дзюба (55), Халк (55), Андрей Аршавин (57) и Александр Кержаков (122).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: -261

      зинет недоклуб 1 час назад

      позорище зинет где играют заднепривод

      0
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      Рейтинг: -261

      зинет недоклуб 1 час назад

      и на первое место в раздевалке хаххахахха

      1
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      Рейтинг: +753

      elessar arnor 1 час назад

      вот это бомбардиры, у зюзи 55 мячей и пилят легенду из него, Лева за сезон столько положил

      позорный клуб, история и главное бурат с табором из аркалыка

      0
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      Рейтинг: +7729

      paracetamol 1 час назад

      Сашу Кержакова ему не обогнать!

      2
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      Рейтинг: +7392

      alarm 1 час назад

      а косорылые на своём сайте сами себе назначили 6 место в таблице, хотя у них 7. позор!

      4
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      Рейтинг: -261

      зинет недоклуб > alarm 1 час назад

      позор это твое имя в паспорте открой глянь

      0
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      Рейтинг: +250

      Урия Гип 2 > alarm 21 минуту назад

      А у них свой чемпионат. Теперь добавились стенания про неправильно недозабитые пенальти.

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