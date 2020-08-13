Журналист Балаге: «Ювентус» предлагал Роналду «Барселоне»

Журналист BBC Sport Гильем Балаге сообщил о попытках «Ювентуса» избавиться от нападающего Криштиану Роналду.

По его словам, туринский клуб хочет расстаться с 35-летним футболистом из-за его высокой зарплаты. Предположительно, речь идет о 23 миллионах евро в год после вычета налогов.

Балаге утверждает, что агент португальца Жорже Мендеш уже занимается поиском новой команды для своего клиента. Известно, что его предлагали в том числе «Барселоне».