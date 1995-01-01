Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Журналист Балаге: «Ювентус» предлагал Роналду «Барселоне»

    Журналист BBC Sport Гильем Балаге сообщил о попытках «Ювентуса» избавиться от нападающего Криштиану Роналду.

    По его словам, туринский клуб хочет расстаться с 35-летним футболистом из-за его высокой зарплаты. Предположительно, речь идет о 23 миллионах евро в год после вычета налогов.

    Балаге утверждает, что агент португальца Жорже Мендеш уже занимается поиском новой команды для своего клиента. Известно, что его предлагали в том числе «Барселоне».

    • «Ювентус» купил Роналду два года назад у «Реала» за 117 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан еще на два сезона.
    • В активе форварда 65 голов и 18 ассистов в 89 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78452
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru