Журналист Балаге: «Ювентус» предлагал Роналду «Барселоне»

Журналист BBC Sport Гильем Балаге сообщил о попытках «Ювентуса» избавиться от нападающего Криштиану Роналду.
По его словам, туринский клуб хочет расстаться с 35-летним футболистом из-за его высокой зарплаты. Предположительно, речь идет о 23 миллионах евро в год после вычета налогов.
Балаге утверждает, что агент португальца Жорже Мендеш уже занимается поиском новой команды для своего клиента. Известно, что его предлагали в том числе «Барселоне».
- «Ювентус» купил Роналду два года назад у «Реала» за 117 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан еще на два сезона.
- В активе форварда 65 голов и 18 ассистов в 89 матчах.
Источник: BBC