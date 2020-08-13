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Журналист Балаге: «Ювентус» предлагал Роналду «Барселоне»

13 августа 2020, 11:44
14

Журналист BBC Sport Гильем Балаге сообщил о попытках «Ювентуса» избавиться от нападающего Криштиану Роналду.

По его словам, туринский клуб хочет расстаться с 35-летним футболистом из-за его высокой зарплаты. Предположительно, речь идет о 23 миллионах евро в год после вычета налогов.

Балаге утверждает, что агент португальца Жорже Мендеш уже занимается поиском новой команды для своего клиента. Известно, что его предлагали в том числе «Барселоне».

  • «Ювентус» купил Роналду два года назад у «Реала» за 117 миллионов евро.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан еще на два сезона.
  • В активе форварда 65 голов и 18 ассистов в 89 матчах.

Источник: BBC
Италия. Серия А Ювентус Барселона Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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Добрый Бобер
1597309062
Это был бы бомбический трансфер!
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ЛивеерпулЬ
1597310038
Трансфер века
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isakkobelini
1597310697
Ну, а что трансфер отбили на продажи футболок, а с час не рентабельный ликвид.
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DOCTOR PENALTY
1597311111
Тот ещё балагур этот Балаге, даже не смешно. Шёл бы ты со своей новостью пиво пить.
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Shahob
1597314755
Если это произойдёт то Флорентино Перес умрёт от инфаркта.
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Saracen Jr
1597315699
видно не хочет с ним месси играть. уже и домик в милане купил. ща туда уедет, а рон в барсу))))))
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Dizayner
1597318003
ага в обмен на Месси, что за чушь))
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кран
1597335984
В ПСЖ интересно было бы на него посмотреть...
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Armani nn
1597337793
Было бы круто увидеть Роналду и Месси в одной команде.Это был бы трансфер века.Лучшие игроки последнего десятилетия, в одной лодке.Перес бы прям в этот же день раскошелился на Неймара и Мбаппе)))ну или повесился)))
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Hektor 84
1597517360
Хотели развести путалону
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