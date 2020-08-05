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    Тедеско: «Пока не знаю, где «Спартак» будет использовать Урунова. Нужно время его изучить»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поговорил о будущем полузащитника Остона Урунова. Его купили у «Уфы».

    «Важно, что мы подписали контракт с молодым игроком. Сейчас нужно время нам его изучить, а ему – изучить команду. Последние три недели он не работал – у него был коронавирус, поэтому присоединился к нам только во вторник. Сейчас наша задача – поберечь его и защитить. Ему нужно дать время. А хорошие игроки могут играть на нескольких позициях, а Урунов — хороший игрок.

    Очень талантливый и молодой, может играть «восьмeрку» в нашей схеме, второго нападающего, крайнего защитника, опорника или даже центрального защитника – он сильный. Пока не знаю точно, где будем его использовать, но хорошему игроку всегда найдется место», – сказал немец на встрече с журналистами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.08.2020 22:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1250

      777+ 5 минут назад

      Бардак в Спартаке как Ленин - был есть и будет живее всех живых!!! А в остальном прекрасная маркиза все хорошо,все хорошо....!!!

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      Рейтинг: +9280

      derrik2000 53 минуты назад

      "Очень талантливый и молодой, может играть «восьмeрку» в нашей схеме, второго нападающего, крайнего защитника, опорника или даже центрального защитника – он сильный. "

      Ты ещё на воротах его попробуй.
      А что?
      Игрок-то сильный.
      ))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +365

      Николай71 > derrik2000 22 минуты назад

      Там пудель будет варить для аларм и боратам пиндеьей)

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      Рейтинг: +1445

      Puddle 1 час назад

      Мне кажется, поставить его брюкву готовить и полбу поросячью варить! А так же плов узбекский из желудей. Можно попробовать поставить это узРыло открывашку зимой лопатой чистить

      0
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      Рейтинг: +5717

      alarm 1 час назад

      комментарий про спартак)

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