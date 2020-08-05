Тедеско: «Пока не знаю, где «Спартак» будет использовать Урунова. Нужно время его изучить»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поговорил о будущем полузащитника Остона Урунова. Его купили у «Уфы».

«Важно, что мы подписали контракт с молодым игроком. Сейчас нужно время нам его изучить, а ему – изучить команду. Последние три недели он не работал – у него был коронавирус, поэтому присоединился к нам только во вторник. Сейчас наша задача – поберечь его и защитить. Ему нужно дать время. А хорошие игроки могут играть на нескольких позициях, а Урунов — хороший игрок.

Очень талантливый и молодой, может играть «восьмeрку» в нашей схеме, второго нападающего, крайнего защитника, опорника или даже центрального защитника – он сильный. Пока не знаю точно, где будем его использовать, но хорошему игроку всегда найдется место», – сказал немец на встрече с журналистами.