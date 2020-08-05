Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско: «Пока не знаю, где «Спартак» будет использовать Урунова. Нужно время его изучить»

Тедеско: «Пока не знаю, где «Спартак» будет использовать Урунова. Нужно время его изучить»

5 августа 2020, 22:40
18

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поговорил о будущем полузащитника Остона Урунова. Его купили у «Уфы».

«Важно, что мы подписали контракт с молодым игроком. Сейчас нужно время нам его изучить, а ему – изучить команду. Последние три недели он не работал – у него был коронавирус, поэтому присоединился к нам только во вторник. Сейчас наша задача – поберечь его и защитить. Ему нужно дать время. А хорошие игроки могут играть на нескольких позициях, а Урунов — хороший игрок.

Очень талантливый и молодой, может играть «восьмeрку» в нашей схеме, второго нападающего, крайнего защитника, опорника или даже центрального защитника – он сильный. Пока не знаю точно, где будем его использовать, но хорошему игроку всегда найдется место», – сказал немец на встрече с журналистами.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Урунов Остон Тедеско Доменико
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1596659782
"Очень талантливый и молодой, может играть «восьмeрку» в нашей схеме, второго нападающего, крайнего защитника, опорника или даже центрального защитника – он сильный. " Ты ещё на воротах его попробуй. А что? Игрок-то сильный. ))))))))))))))))))))))))))))))
Ответить
knikos
1596668927
Правильно , Тедеско ! Надо изучить хорошенько ! Скальпель приготовил ?
Ответить
КаДеС
1596684026
Всегда думал, что по-грамотному клуб покупает игроков под нужды тренера, а не "купили, а теперь давайте придумаем что с ним делать". Конечно, есть ещё бизнес-состовляющая - купили перспективного и талантливого
Ответить
oyabun
1596686772
Как же это по-спартаковски - купить игрока "на перспективу" не зная где его использовать.
Ответить
vka1970
1596688260
Не понимаю наезды на Тедеско.Игрока то не он покупал.Его тупо перед фактом поставили.В команде минимум 2 проблемные позиции, но финансами владеет совсем другой человек и потому Теду остаётся только на вопросы отвечать.Грустно.Опять Арнольдыча на бабки выставляют.
Ответить
paracetamol
1596690031
Хорош физрук. Сначала купил, а потом не знает как использовать! Да на скамейке задом пыль вытирать, как Мирзов, - самое подходящее занятие. Я думаю, купили чтобы не допустить усиления конкурента - Уфы!
Ответить
Plyash
1596696231
Игрок перспективный,однозначно не помешает команде.
Ответить
zritelx
1596697138
Тренеру приобрели игрока, а где и как его на поле будет использовать тренер тому и самому не ясно- удивительно, или это проблемы перевода.
Ответить
Viper for CSKA
1596697265
Иначе говоря, тренера никто и не спрашивал, нужен ему игрок или нет, есть ли место в составе, какие позиции нужно усилить, игроки с какими благодетелями нужны. Просто покупают, пилят деньги, ставят тренера перед фактом. Отличный менеджмент. Похоже, Газизов такой же фрукт, как и большинство предыдущих. Даже несколько жалко Федуна, вроде состоятельный бизнесмен, должен быть в таких играх, как рыба в воде, а его на деньги разводят.
Ответить
NewLife
1596697762
Тупое высказывание номер два. Я веду свой отсчет. Еще одно, и у меня сложится о нем представление, как о дебиле. Посмотрим на игру, но почему-то мой оптимизм стал пропадать.
Ответить
Главные новости
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Все новости
Все новости
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
1
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
32
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+