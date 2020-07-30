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    Газизов: «Жиго – игрок «Спартака», мы на него рассчитываем»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать интерес клуба к хавбеку «Уфы» Остону Урунову, а также высказался о будущем в команде защитника Самуэля Жиго.

    «Урунова тоже тут видели? Давайте подождeм. Мне кажется, надо говорить, когда уже всe произошло. Если будет что-то хорошее, наши болельщики первыми узнают об этом.

    Что касается слухов об уходе Жиго, то Самуэль – игрок «Спартака», мы на него рассчитываем.

    Много слухов? Это работа, я привык. Понимаю, что это футбол, и понимаю, что это «Спартак». Я к этому готов», – сказал Газизов.

    • По информации корреспондента Sport24 Максима Алланазарова, москвичи купят Урунова за 2 миллиона евро.
    • Как сообщает журналист «СЭ» Вячеслав Короткин, Жиго хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой.

    Газизов: «Фальстарт по Кокорину? Не понимаю, о чем вы говорите»

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    Источник: «Чемпионат»

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    30.07.2020 23:00
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4643

      Борат 12 минут назад

      Позор хрякам !
      Спартак это полное гумно !
      Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +194

      Roma56 > Борат 4 минуты назад

      Забыл написать что тебе стыдно!
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17766

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Ну, вот и проболтался, красноречивее некуда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1365

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Думаю, Жиго попросили доиграть контракт и уходить бесплатно в любой клуб.

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      Рейтинг: +9082

      derrik2000 1 час назад

      Ишь, ёпрст, какой МОЛЧАЛИВЫЙ! )))))))))))))))))))

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