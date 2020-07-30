Газизов: «Жиго – игрок «Спартака», мы на него рассчитываем»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать интерес клуба к хавбеку «Уфы» Остону Урунову, а также высказался о будущем в команде защитника Самуэля Жиго.

«Урунова тоже тут видели? Давайте подождeм. Мне кажется, надо говорить, когда уже всe произошло. Если будет что-то хорошее, наши болельщики первыми узнают об этом.

Что касается слухов об уходе Жиго, то Самуэль – игрок «Спартака», мы на него рассчитываем.

Много слухов? Это работа, я привык. Понимаю, что это футбол, и понимаю, что это «Спартак». Я к этому готов», – сказал Газизов.

По информации корреспондента Sport24 Максима Алланазарова , москвичи купят Урунова за 2 миллиона евро.

, москвичи купят Урунова за 2 миллиона евро. Как сообщает журналист «СЭ» Вячеслав Короткин, Жиго хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой.

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