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    Газизов: «Фальстарт по Кокорину? Не понимаю, о чем вы говорите»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ушел от ответа на вопрос о переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.

    «С Кокориным фальстарт был у всех? Не понимаю, о чем вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно.

    Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Я в это верю. Мы работаем с утра до ночи. Постараемся сделать все для того, чтобы команда выигрывала», – сказал Газизов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2020 22:22
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      conyuriko 32 минуты назад

      Договорные матчи >> pro100stavka.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4356

      vladik12 1 час назад

      Шифруется башкир).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17766

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да может это и к-лучшему!... """"""""""

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9082

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не-не!
      Ждём ПЕРВОЕ АВГУСТА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1824

      Genz 2 часа назад

      Вот и приехали, товарищ Бендер. Продолжение романа 12 стульев. Ищите стул 13,там лежат бриллианты. Вот Кокорин и вскрыл этот стул на голове Пака и заработал 11 миллионов.
      Почему Саню дорого берёт Федун. Потому что бил точно по министерской голове. А это по-спартаковски дорого стоит. Назаров уже стих сочинил.
      - Саша, Саша - победа наша.
      - Саша играет за Спартак
      - Победный дух в твоих ногах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9082

      derrik2000 2 часа назад

      Ну, хороший такой ОБТЕКАЕМЫЙ ОТВЕТ для особо нетерпеливых журналюг.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1728

      vsespartak01 > derrik2000 1 час назад

      похоже пьянки по случаю обмывки кокорина не состоится!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9082

      derrik2000 > vsespartak01 1 час назад

      Почему?
      Была инфа, что объявят 1-го августа, т. е. в субботу.
      Тогда и будем устраивать народные гуляния. ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1728

      vsespartak01 > derrik2000 1 час назад

      завтра объявят о продлении контракта с зенитом!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9082

      derrik2000 > vsespartak01 1 час назад

      За...любуются пыль глотать! ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1166

      _Marqella_ > derrik2000 1 час назад

      Смешной ты...заберайте своего Какорина, не жалко...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4643

      Борат 2 часа назад

      с каждым днём всё стыднее и стыднее за пищевиков !
      позор рылам !
      гыгы

      -3
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      ...
      Рейтинг: +20

      Стыдно за зенит > Борат 2 часа назад

      А за бомжей шлюбу и азмуна гордость распирает?)))

      8
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      ...
      Рейтинг: +1728

      vsespartak01 > Борат 1 час назад

      ты точно пациент с психдиспансера!вместе с алармом!

      3
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      ...
      Рейтинг: +194

      Roma56 > Борат 1 час назад

      Как же радостно, когда Борату стыдно!
      Гыгы

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