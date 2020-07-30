Газизов: «Фальстарт по Кокорину? Не понимаю, о чем вы говорите»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ушел от ответа на вопрос о переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.

«С Кокориным фальстарт был у всех? Не понимаю, о чем вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно.

Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Я в это верю. Мы работаем с утра до ночи. Постараемся сделать все для того, чтобы команда выигрывала», – сказал Газизов.