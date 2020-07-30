«Спартак» намерен объявить о переходе Кокорина 1 августа

Официальное объявление о подписании контракта между «Спартаком» и нападающим Александром Кокориным откладывается.

По информации «СЭ», стороны уже заключили соглашение, но подтвердят этот факт только в субботу, 1 августа.

Это связано с тем, что договор 29-летнего форварда с «Зенитом» истекает 31 июля.