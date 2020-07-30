«Спартак» намерен объявить о переходе Кокорина 1 августа

Официальное объявление о подписании контракта между «Спартаком» и нападающим Александром Кокориным откладывается.
По информации «СЭ», стороны уже заключили соглашение, но подтвердят этот факт только в субботу, 1 августа.
Это связано с тем, что договор 29-летнего форварда с «Зенитом» истекает 31 июля.
- Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина в «Спартаке» составит 3 миллиона евро в год.
- Также футболист получит подписной бонус в размере 2 миллионов.
- Срок контракта – три года + опция продления на один сезон.
Источник: «Спорт-Экспресс»