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«Спартак» намерен объявить о переходе Кокорина 1 августа

30 июля 2020, 21:31
30

Официальное объявление о подписании контракта между «Спартаком» и нападающим Александром Кокориным откладывается.

По информации «СЭ», стороны уже заключили соглашение, но подтвердят этот факт только в субботу, 1 августа.

Это связано с тем, что договор 29-летнего форварда с «Зенитом» истекает 31 июля.

  • Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина в «Спартаке» составит 3 миллиона евро в год.
  • Также футболист получит подписной бонус в размере 2 миллионов.
  • Срок контракта – три года + опция продления на один сезон.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (30)
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derrik2000
1596134554
Что, в субботу гуляем??? )))))))))))))))))))))))))))))
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slavа0508
1596134558
Привык уже к разным чудесам в Спартаке..думал меня уже не чем не удивить....Но переход Коки.в Спартак...не просто удивил...я просто в шоке...
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vladik12
1596135754
Желаю Саше как следует отметить трансфер в новый клуб!
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Иван Петров 1986
1596136107
Ну теперь ждем мамая и глушака. Чудеса да и только.
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ivany4
1596137341
Видимо беда не приходит одна. Состав еще не сформирован, а головную боль можно сказать нажили. Неужели Федун думает, что за такие бабки он будет забивать дубли в каждой игре? Да и как он собирается решать вопросы с фанаткой, если вдруг что-то не так?? То, чего так не хотели здравомыслящие люди - случилось.
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Константинн
1596139370
Мне думается (если это произойдет), за этот переход, в новом сезоне, Спартак затопят еще сильнее...
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fhnv
1596141839
Что за подписной бонус?
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Старикан
1596141953
Сказать, что это пипец- значит ничего не сказать! Докатились...
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neveldomha
1596173758
У "народных" появилось "инородное" тело.
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hollashuncossy
1596176355
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