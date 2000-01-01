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    «Спартак» намерен объявить о переходе Кокорина 1 августа

    Официальное объявление о подписании контракта между «Спартаком» и нападающим Александром Кокориным откладывается.

    По информации «СЭ», стороны уже заключили соглашение, но подтвердят этот факт только в субботу, 1 августа.

    Это связано с тем, что договор 29-летнего форварда с «Зенитом» истекает 31 июля.

    • Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина в «Спартаке» составит 3 миллиона евро в год.
    • Также футболист получит подписной бонус в размере 2 миллионов.
    • Срок контракта – три года + опция продления на один сезон.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1317

      Иван Петров 1986 5 минут назад

      Ну теперь ждем мамая и глушака. Чудеса да и только.

      0
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      Рейтинг: +4353

      vladik12 11 минут назад

      Желаю Саше как следует отметить трансфер в новый клуб!

      1
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      Рейтинг: +13127

      slavutiq70 31 минуту назад

      Привык уже к разным чудесам в Спартаке..думал меня уже не чем не удивить....Но переход Коки.в Спартак...не просто удивил...я просто в шоке...

      2
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      ...
      Рейтинг: +287

      alll-333 > slavutiq70 29 минут назад

      скоро Дзюба вернётся...

      3
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      Рейтинг: +9065

      derrik2000 > alll-333 10 минут назад

      Вот чего не надо - того не надо.

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      Рейтинг: +9065

      derrik2000 31 минуту назад

      Что, в субботу гуляем???
      )))))))))))))))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +13127

      slavutiq70 > derrik2000 30 минут назад

      Да запасаемся коньяком и крепкими стульями....

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      Рейтинг: +1711

      vsespartak01 > slavutiq70 9 минут назад

      и мамаева приглашаем с глушаком!

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