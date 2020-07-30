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  • «Чемпионат»: «Сочи» предлагал Кокорину 3 миллиона в год, половина – бонусами. Игрок отказался

«Чемпионат»: «Сочи» предлагал Кокорину 3 миллиона в год, половина – бонусами. Игрок отказался

30 июля 2020, 20:40
5

Стали известны детали переговоров между «Сочи» и нападающим Александром Кокориным.

По информации «Чемпионата», клуб предлагал футболисту оклад в размере 1,5 миллиона евро в год и аналогичную сумму в виде бонусов за различные достижения.

29-летний форвард ответил отказом и решил перейти в «Спартак», который готов платить ему более высокую зарплату.

Ранее сообщалось, что Кокорин будет получать в московском клубе 3 миллиона евро в год. Также ему выплатят подписной бонус в размере 2 миллионов.

Контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан на три года с опцией продления еще на один сезон.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Кокорин Александр
Комментарии (5)
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baden69
1596132703
Получать 1,5 ляма евро и еще столько же зарабатывать тяжелым трудом не интересно. Лучше получать 3 ляма и тусить в лучших клубах Москвы, не напрягаясь при этом в течении 3 лет. А теперь мы увидим за деньгами пошел Саша или из любви к ромбику. Покажет все игра, причем не два месяца в сезоне, а с августа до мая...
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порт
1596133381
Завтра Кокоша скажет что давно мечтал перейти в этот великий клуб, а деньги сейчас у него на втором плане.
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Алехсбургер.
1596133715
«С глаз долой — из сердца вон»(посл) Саша- штопаный го.дон..(обзывалка)
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ilichkadr
1596134015
Вот где это чучело СМИ Чемпионата, которое пишет(на кого ссылается бомбардир)? Очередной принцип, нас не догонишь и нас не вычислить?
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DeStar
1596142181
Если честно жесткий нежданчик для меня) акинфеев там в зенит или в краснодар не собирается?)
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