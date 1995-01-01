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    «Чемпионат»: «Сочи» предлагал Кокорину 3 миллиона в год, половина – бонусами. Игрок отказался

    Стали известны детали переговоров между «Сочи» и нападающим Александром Кокориным.

    По информации «Чемпионата», клуб предлагал футболисту оклад в размере 1,5 миллиона евро в год и аналогичную сумму в виде бонусов за различные достижения.

    29-летний форвард ответил отказом и решил перейти в «Спартак», который готов платить ему более высокую зарплату.

    Ранее сообщалось, что Кокорин будет получать в московском клубе 3 миллиона евро в год. Также ему выплатят подписной бонус в размере 2 миллионов.

    Контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан на три года с опцией продления еще на один сезон.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7811

      ilichkadr 39 минут назад

      Вот где это чучело СМИ Чемпионата, которое пишет(на кого ссылается бомбардир)? Очередной принцип, нас не догонишь и нас не вычислить?

      0
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      Рейтинг: +1048

      Алехсбургер. 44 минуты назад

      «С глаз долой — из сердца вон»(посл)
      Саша- штопаный го.дон..(обзывалка)

      0
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      Рейтинг: +4300

      порт 50 минут назад

      Завтра Кокоша скажет что давно мечтал перейти в этот великий клуб, а деньги сейчас у него на втором плане.

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      Рейтинг: +1920

      baden69 1 час назад

      Получать 1,5 ляма евро и еще столько же зарабатывать тяжелым трудом не интересно. Лучше получать 3 ляма и тусить в лучших клубах Москвы, не напрягаясь при этом в течении 3 лет.
      А теперь мы увидим за деньгами пошел Саша или из любви к ромбику. Покажет все игра, причем не два месяца в сезоне, а с августа до мая...

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      Рейтинг: +1820

      Genz 1 час назад

      Зачем старое вспоминать - что зарплатв Сочи в два раза меньше Спартака. Бонусы Спартака не меньше, вдобавок к зарплате.
      Кокорин уже дома. Контракт подписан начиная с 31 июля. Утром официально Спартак объявит, поскольку до 24.00 ещё действует контракт с Зенитом. Такой регламент.

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