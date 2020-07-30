«Чемпионат»: «Сочи» предлагал Кокорину 3 миллиона в год, половина – бонусами. Игрок отказался

Стали известны детали переговоров между «Сочи» и нападающим Александром Кокориным.

По информации «Чемпионата», клуб предлагал футболисту оклад в размере 1,5 миллиона евро в год и аналогичную сумму в виде бонусов за различные достижения.

29-летний форвард ответил отказом и решил перейти в «Спартак», который готов платить ему более высокую зарплату.

Ранее сообщалось, что Кокорин будет получать в московском клубе 3 миллиона евро в год. Также ему выплатят подписной бонус в размере 2 миллионов.

Контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан на три года с опцией продления еще на один сезон.