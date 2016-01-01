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    Daily Mail: «Боруссия» отклонила 89-миллионное предложение «Манчестер Юнайтед» по Санчо

    «Манчестер Юнайтед» после попадания в Лигу чемпионов активизировался в переговорах о приобретении вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

    По информации Daily Mail, английский клуб уже сделал предложение по трансферу в размере 89 миллионов фунтов, однако получил отказ.

    Немцы хотят выручить за своего игрока не менее 109 миллионов.

    • В минувшем сезоне Санчо забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022 года.
    • В четверг 20-летний футболист должен начать подготовку к новому сезону.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 20:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +441

      Damir07 30 минут назад

      Вся это Боруссия столько стоит вес клуб в такое время тем более
      И зачем он вам у вас в академии не хуже есть наверное один Гринвуд в 1000000 раз лучше

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      Рейтинг: +137

      mama1991 36 минут назад

      пусть фрицы не в ы е б ы ю т с я, а нигритенок должен понимать что это манчестер юнайтед, бежать надо...

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