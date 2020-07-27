Daily Mail: «Боруссия» отклонила 89-миллионное предложение «Манчестер Юнайтед» по Санчо

«Манчестер Юнайтед» после попадания в Лигу чемпионов активизировался в переговорах о приобретении вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
По информации Daily Mail, английский клуб уже сделал предложение по трансферу в размере 89 миллионов фунтов, однако получил отказ.
Немцы хотят выручить за своего игрока не менее 109 миллионов.
- В минувшем сезоне Санчо забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах.
- Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022 года.
- В четверг 20-летний футболист должен начать подготовку к новому сезону.
Источник: Daily Mail