Daily Mail: «Боруссия» отклонила 89-миллионное предложение «Манчестер Юнайтед» по Санчо

«Манчестер Юнайтед» после попадания в Лигу чемпионов активизировался в переговорах о приобретении вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

По информации Daily Mail, английский клуб уже сделал предложение по трансферу в размере 89 миллионов фунтов, однако получил отказ.

Немцы хотят выручить за своего игрока не менее 109 миллионов.