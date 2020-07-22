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    Шишкин, Самошников и другие экс-игроки «Торпедо» обратились к президенту клуба из-за невыплаченных премий

    Бывшие сотрудники «Торпедо», включая футболистов, написали письмо президенту клуба Роману Авдееву с требованием выплатить им премии по итогам сезона. Речь идет о работниках, которые покинули организацию по ходу последнего первенства ФНЛ.

    По мнению сотрудников, они также причастны к итоговому четвертому месту «Торпедо» в таблице, поскольку частично провели сезон в клубе.

    В качестве примера авторы письма приводят решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по похожему делу, который невыплату денежных средств счел неправомерной.

    Под обращением подписались игрок «Рубина» Илья Самошников, защитник системы «Спартака» Роман Шишкин и другие экс-сотрудники «Торпедо».

    • Новый сезон ФНЛ стартует в первой декаде августа.
    • «Торпедо» тренирует бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич.
    • «Торпедо» основан в 1924 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.07.2020 23:40
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