Шишкин, Самошников и другие экс-игроки «Торпедо» обратились к президенту клуба из-за невыплаченных премий

Бывшие сотрудники «Торпедо», включая футболистов, написали письмо президенту клуба Роману Авдееву с требованием выплатить им премии по итогам сезона. Речь идет о работниках, которые покинули организацию по ходу последнего первенства ФНЛ.

По мнению сотрудников, они также причастны к итоговому четвертому месту «Торпедо» в таблице, поскольку частично провели сезон в клубе.

В качестве примера авторы письма приводят решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по похожему делу, который невыплату денежных средств счел неправомерной.

Под обращением подписались игрок «Рубина» Илья Самошников, защитник системы «Спартака» Роман Шишкин и другие экс-сотрудники «Торпедо».