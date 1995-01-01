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    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Урал», «Динамо» дома уступило «Оренбургу»

    «Динамо» в последнем туре РПЛ проиграло вылетевшему в ФНЛ «Оренбургу». Единственный мяч забил Джоэл Фамейе.

    В другой встрече участник следующего группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» победил «Урал».

    Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

    Динамо (Москва) – Оренбург – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фамейе, 29.

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 45+1.

    Удаления: нет – Ан. Миранчук, 90+2 (вторая ж.к.).

    Уфа – Арсенал (Тула) – 0:0 (0:0)

    Результаты РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2947

      mopecekca 14 минут назад

      эх мусара, такой экспресс засрали!!!

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