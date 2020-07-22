РПЛ. «Локомотив» обыграл «Урал», «Динамо» дома уступило «Оренбургу»

«Динамо» в последнем туре РПЛ проиграло вылетевшему в ФНЛ «Оренбургу». Единственный мяч забил Джоэл Фамейе.
В другой встрече участник следующего группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» победил «Урал».
Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур
Динамо (Москва) – Оренбург – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Фамейе, 29.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Н',Жи,77), Ордец, Евгеньев, Морозов, Карапузов, Нойштедтер, Панченко (Школик, 46), Грулeв (Каборе, 46), Филипп (Игбун, 46), Комличенко (Жоаозиньо, 61).
«Оренбург»: Климович, Зотов, Козлов, Сиваков, Готлиб (Капленко, 67), Терехов, Малых, Кулишев, Аюпов, Чуканов, Фамейе.
Предупреждения: Филипп, 34; Морозов, 90+1 – Аюпов, 25; Терехов, 38; Сиваков, 39.
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 45+1.
«Урал»: Годзюр, Калинин, Герасимов, Егорычев (Погребняк, 79), Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 38), Аугустыняк, Бумаль, Емельянов (Ароян, 83), Магомадов, Панюков (Ефремов, 79).
«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Мурило (Куликов, 67), Кверквелия, Рыбус, Магкеев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Черный, 90+4), Рыбчинский (Жемалетдинов, 67), Сулейманов (Фарфан, 56).
Предупреждения: Магомадов, 15; Бумаль, 19; Аугустыняк, 31; Эль-Кабир, 32; Емельянов, 47 – Рыбчинский, 51; Ан. Миранчук, 78; Живоглядов, 86; Фарфан, 90.
Удаления: нет – Ан. Миранчук, 90+2 (вторая ж.к.).
Уфа – Арсенал (Тула) – 0:0 (0:0)
«Уфа»: Чернов, Никитин, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Карп, Белоусов, Тилль, Агаларов (Рабаданов, 87), Вомбергар.
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Довбня, Сокол, Пантелеев (Ткачев, 63), Лесовой (Громыко, 80), Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Луценко (Минаев, 90+2), Э. Кангва (Ломовицкий, 63).
Предупреждения: Тиль, 43 – Беляев, 53; Чаушич, 79; Громыко, 89.