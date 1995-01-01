РПЛ. «Локомотив» обыграл «Урал», «Динамо» дома уступило «Оренбургу»

эх мусара, такой экспресс засрали!!!
«Динамо» в последнем туре РПЛ проиграло вылетевшему в ФНЛ «Оренбургу». Единственный мяч забил Джоэл Фамейе.
В другой встрече участник следующего группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» победил «Урал».
Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур
Динамо (Москва) – Оренбург – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Фамейе, 29.
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 45+1.
Удаления: нет – Ан. Миранчук, 90+2 (вторая ж.к.).
Уфа – Арсенал (Тула) – 0:0 (0:0)