«Сити» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Мадридцы оценили игрока в 120 миллионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует в летнее трансферное окно укрепить защиту.
Как сообщает The Times, одна из приоритетных целей испанца – игрок «Атлетико» Хосе-Мария Хименес. Мадридский клуб хочет получить за защитника 120 миллионов евро.
Также в списке возможных трансферов значатся игрок «Наполи» Калиду Кулибали, защитник «Севильи» Диего Карлос и Рубен Диаш из «Бенфики».
- Хименес провел в этом сезоне 20 матчей в Примере.
- Рыночная стоимость уругвайца – 56 миллионов евро.
- «Ман Сити» пропустил в текущем сезоне АПЛ 35 мячей в 36 играх.
Источник: The Times