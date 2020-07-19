«Сити» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Мадридцы оценили игрока в 120 миллионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует в летнее трансферное окно укрепить защиту.

Как сообщает The Times, одна из приоритетных целей испанца – игрок «Атлетико» Хосе-Мария Хименес. Мадридский клуб хочет получить за защитника 120 миллионов евро.

Также в списке возможных трансферов значатся игрок «Наполи» Калиду Кулибали, защитник «Севильи» Диего Карлос и Рубен Диаш из «Бенфики».