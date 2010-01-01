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    «Сити» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Мадридцы оценили игрока в 120 миллионов

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует в летнее трансферное окно укрепить защиту.

    Как сообщает The Times, одна из приоритетных целей испанца – игрок «Атлетико» Хосе-Мария Хименес. Мадридский клуб хочет получить за защитника 120 миллионов евро.

    Также в списке возможных трансферов значатся игрок «Наполи» Калиду Кулибали, защитник «Севильи» Диего Карлос и Рубен Диаш из «Бенфики».

    • Хименес провел в этом сезоне 20 матчей в Примере.
    • Рыночная стоимость уругвайца – 56 миллионов евро.
    • «Ман Сити» пропустил в текущем сезоне АПЛ 35 мячей в 36 играх.

    Источник: The Times

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