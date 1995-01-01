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    Дзюба вошел в пятерку лучших ассистентов «Зенита» в РПЛ

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отдал голевую передачу в матче против «Тамбова» (3:1).

    Этот ассист стал для форварда 43-м в составе петербургской команды в играх РПЛ.

    По этому показателю Дзюба обогнал Константина Зырянова (42) и вошел в топ-5 лидеров в истории клуба.

    Выше находятся только Халк (45), Александр Кержаков (54), Данни (69) и Андрей Аршавин (109).

    Источник: «История »Зенита«

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6121

      Литейный4 18 минут назад

      Дзюба после игры на кубок против свиней значительно обгонит Халка по голевым передачам. Зенит по многолетней привычке набьёт авоську хрякам мамам не горюй. Гыгыгы

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