Дзюба вошел в пятерку лучших ассистентов «Зенита» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отдал голевую передачу в матче против «Тамбова» (3:1).

Этот ассист стал для форварда 43-м в составе петербургской команды в играх РПЛ.

По этому показателю Дзюба обогнал Константина Зырянова (42) и вошел в топ-5 лидеров в истории клуба.

Выше находятся только Халк (45), Александр Кержаков (54), Данни (69) и Андрей Аршавин (109).