Дзюба вошел в пятерку лучших ассистентов «Зенита» в РПЛ

Дзюба после игры на кубок против свиней значительно обгонит Халка по голевым передачам. Зенит по многолетней привычке набьёт авоську хрякам мамам не горюй. Гыгыгы
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отдал голевую передачу в матче против «Тамбова» (3:1).
Этот ассист стал для форварда 43-м в составе петербургской команды в играх РПЛ.
По этому показателю Дзюба обогнал Константина Зырянова (42) и вошел в топ-5 лидеров в истории клуба.
Выше находятся только Халк (45), Александр Кержаков (54), Данни (69) и Андрей Аршавин (109).