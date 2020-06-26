Скира: «Форвард «Вердера» Рашица близок к трансферу в «Лейпциг»

«Лейпциг» улаживает последние детали трансфера нападающего «Вердера» Милота Рашицы. Информацию сообщил Николо Скира.

«Рашица становится все ближе и ближе к «Лейпцигу» из «Вердера». Команда из Лейпцига заплатит 15 миллионов евро. Обсуждают последние детали», – написал инсайдер в твиттере.