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    Скира: «Форвард «Вердера» Рашица близок к трансферу в «Лейпциг»

    «Лейпциг» улаживает последние детали трансфера нападающего «Вердера» Милота Рашицы. Информацию сообщил Николо Скира.

    «Рашица становится все ближе и ближе к «Лейпцигу» из «Вердера». Команда из Лейпцига заплатит 15 миллионов евро. Обсуждают последние детали», – написал инсайдер в твиттере.

    • На рынке косовар оценивается в 28 миллионов евро.
    • «Лейпциг» продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов.
    • «Вердер» за тур до окончания сезона Бундеслиги идет в зоне вылета.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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