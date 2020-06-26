Скира: «Форвард «Вердера» Рашица близок к трансферу в «Лейпциг»

«Лейпциг» улаживает последние детали трансфера нападающего «Вердера» Милота Рашицы. Информацию сообщил Николо Скира.
«Рашица становится все ближе и ближе к «Лейпцигу» из «Вердера». Команда из Лейпцига заплатит 15 миллионов евро. Обсуждают последние детали», – написал инсайдер в твиттере.
- На рынке косовар оценивается в 28 миллионов евро.
- «Лейпциг» продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов.
- «Вердер» за тур до окончания сезона Бундеслиги идет в зоне вылета.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.