РПЛ. «Уфа» на 92-й минуте вырвала победу у «Тамбова» и догнала «Динамо»

Уфимцы вырвали победу у «Тамбова». Гости более чем тайм выступали в меньшинстве после прямой красной карточки Гурама Тетрашвили.

Команда Вадима Евсеева догнала в таблице «Динамо», став восьмой. «Тамбов» занимает 13-ю строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Уфа – Тамбов – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фомин, 20 (с пенальти); 1:1 – Костюков, 77; 2:1 – Гиоргобиани, 90+2.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Терентьев, 86), Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев, 66), Фомин, Карп (Гиоргобиани, 86), Урунов (Голубев, 90+4), Бизяк (Козлов, 68).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Шляков (Каплиенко, 46), Тетрашвили, Грицаенко, Филин (Юрганов, 74), Чуперка, Карасев (Федчук, 74), Обухов (Кабахидзе, 56), Костюков (Мамтов, 81).

Предупреждения: Кротов, 30; Карп, 73 – Грицаенко, 26; Тетрашвили, 30; Чуперка, 57; Филин, 70.

Удаления: нет – Тетрашвили, 36.

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