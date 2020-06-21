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  • РПЛ. «Уфа» на 92-й минуте вырвала победу у «Тамбова» и догнала «Динамо»

РПЛ. «Уфа» на 92-й минуте вырвала победу у «Тамбова» и догнала «Динамо»

21 июня 2020, 16:57
4

Уфимцы вырвали победу у «Тамбова». Гости более чем тайм выступали в меньшинстве после прямой красной карточки Гурама Тетрашвили.

Команда Вадима Евсеева догнала в таблице «Динамо», став восьмой. «Тамбов» занимает 13-ю строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Уфа – Тамбов – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фомин, 20 (с пенальти); 1:1 – Костюков, 77; 2:1 – Гиоргобиани, 90+2.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Терентьев, 86), Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев, 66), Фомин, Карп (Гиоргобиани, 86), Урунов (Голубев, 90+4), Бизяк (Козлов, 68).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Шляков (Каплиенко, 46), Тетрашвили, Грицаенко, Филин (Юрганов, 74), Чуперка, Карасев (Федчук, 74), Обухов (Кабахидзе, 56), Костюков (Мамтов, 81).

Предупреждения: Кротов, 30; Карп, 73 – Грицаенко, 26; Тетрашвили, 30; Чуперка, 57; Филин, 70.

Удаления: нет – Тетрашвили, 36.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Тамбов Динамо
Комментарии (4)
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Kurt Angel
1592749244
Фомин приблизился...к 10-ке самых бомбардиров клуба Уфа в премьерке....отлично. Человек, который забил 5 мячей за 6 лет - в 10-ке результативных. P.S. Ханджич и Аликин по 5 забили, у Фомина 4...
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Skull_Boy
1592750488
С одной камеры видно было, что чистый 11ти метровый, а вот с другой чистая симулька и почему то я не удивлен, что за ВАРом, а точнее расположением камер, полные л0хи следят и до Европы нам явно далеко, даже до той же самой Бельгии и Нидерландов, где спорный момент чуть ли на с 5ти камер показывают, а играя равная, но на каплю лишь в пользу Уфы из-за удаления, смотреть можно сойдет
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evgevg13
1592761878
как пафосно...
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paracetamol
1592801491
Уфа выиграла или судья свой счет пополнил? Пенальти был явно левый. Смотрели с одного ракурса, а с другого видно было что пена и близко не была. Смотрят то, что выгодно для своего кармана. Ну и удаление тоже... Первым нужно было Кротова удалять, который и симулировал, и провоцировал игроков соперника. 100% неспортивное поведение.
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