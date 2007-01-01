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    РПЛ. «Уфа» на 92-й минуте вырвала победу у «Тамбова» и догнала «Динамо»

    Уфимцы вырвали победу у «Тамбова». Гости более чем тайм выступали в меньшинстве после прямой красной карточки Гурама Тетрашвили.

    Команда Вадима Евсеева догнала в таблице «Динамо», став восьмой. «Тамбов» занимает 13-ю строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Уфа – Тамбов – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фомин, 20 (с пенальти); 1:1 – Костюков, 77; 2:1 – Гиоргобиани, 90+2.

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Терентьев, 86), Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев, 66), Фомин, Карп (Гиоргобиани, 86), Урунов (Голубев, 90+4), Бизяк (Козлов, 68).

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Шляков (Каплиенко, 46), Тетрашвили, Грицаенко, Филин (Юрганов, 74), Чуперка, Карасев (Федчук, 74), Обухов (Кабахидзе, 56), Костюков (Мамтов, 81).

    Предупреждения: Кротов, 30; Карп, 73 – Грицаенко, 26; Тетрашвили, 30; Чуперка, 57; Филин, 70.

    Удаления: нет – Тетрашвили, 36.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8396

      Skull_Boy 1 час назад

      С одной камеры видно было, что чистый 11ти метровый, а вот с другой чистая симулька и почему то я не удивлен, что за ВАРом, а точнее расположением камер, полные л0хи следят и до Европы нам явно далеко, даже до той же самой Бельгии и Нидерландов, где спорный момент чуть ли на с 5ти камер показывают, а играя равная, но на каплю лишь в пользу Уфы из-за удаления, смотреть можно сойдет

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      Рейтинг: +24

      Kurt Angel 1 час назад

      Фомин приблизился...к 10-ке самых бомбардиров клуба Уфа в премьерке....отлично.
      Человек, который забил 5 мячей за 6 лет - в 10-ке результативных.
      P.S. Ханджич и Аликин по 5 забили, у Фомина 4...

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