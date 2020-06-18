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    Игроки «Реала» и «Валенсии» поддержали экс-тренера «Барселоны» Унсуэ. У него выявили неизлечимую болезнь

    Перед матчем 29-го тура Примеры между «Реалом» и «Валенсией» футболисты обеих команд провели акцию в поддержку бывшего тренера «Барселоны» Хуана Карлоса Унсуэ.

    Игроки вынесли на поле футболку, на которой было написано: «Унсуэ, мы с тобой».

    Источник: Официальный твиттер «Валенсии»

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    18.06.2020 23:56
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