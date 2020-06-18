Игроки «Реала» и «Валенсии» поддержали экс-тренера «Барселоны» Унсуэ. У него выявили неизлечимую болезнь

Перед матчем 29-го тура Примеры между «Реалом» и «Валенсией» футболисты обеих команд провели акцию в поддержку бывшего тренера «Барселоны» Хуана Карлоса Унсуэ.
Игроки вынесли на поле футболку, на которой было написано: «Унсуэ, мы с тобой».
- У 53-летнего специалиста диагностирован боковой амиотрофический склероз.
- Это неизлечимая болезнь, которая приводит к параличу и атрофии мышц. В прошлом году от нее умер экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен.
- Унсуэ тренировал в «Нумансии», «Расинге», «Сельте», «Жироне» и «Барселоне».
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Источник: Официальный твиттер «Валенсии»