Примера. «Барселона» всухую разгромила «Мальорку», «Вальядолид» победил в Леганесе

«Барселона» упрочила лидерство в Примере, крупно победив на Мальорке. Решающий гол забил Артуро Видаль. По ходу встречи на поле выбежал посторонний, несмотря на то что игра проходила без зрителей. Фото доступно ниже.

Лионель Месси в 12-м сезоне Примеры подряд забивает не менее 20 голов. Он стал первым игроком в истории, дошедшим до этой отметки.

В другой встрече «Вальядолид» в гостях победил «Леганес». Команда из Вальядолида отдалилась от зоны вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Леганес – Вальядолид – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Унал, 2; 0:2 – Алькарас, 54; 1:2 – Оскар, 84 (с пенальти).

Мальорка – Барселона – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Видаль, 2; 0:2 – Брайтвайт, 37; 0:3 – Альба, 80; 0:4 – Месси, 90+3.

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Фото: твиттер B/R Football.