Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Примера. «Барселона» всухую разгромила «Мальорку», «Вальядолид» победил в Леганесе

    «Барселона» упрочила лидерство в Примере, крупно победив на Мальорке. Решающий гол забил Артуро Видаль. По ходу встречи на поле выбежал посторонний, несмотря на то что игра проходила без зрителей. Фото доступно ниже.

    Лионель Месси в 12-м сезоне Примеры подряд забивает не менее 20 голов. Он стал первым игроком в истории, дошедшим до этой отметки.

    В другой встрече «Вальядолид» в гостях победил «Леганес». Команда из Вальядолида отдалилась от зоны вылета.

    Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    Леганес – Вальядолид – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Унал, 2; 0:2 – Алькарас, 54; 1:2 – Оскар, 84 (с пенальти).

    Мальорка – Барселона – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Видаль, 2; 0:2 – Брайтвайт, 37; 0:3 – Альба, 80; 0:4 – Месси, 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Фото: твиттер B/R Football.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77005
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru