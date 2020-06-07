Marca: трансфер Лаутаро Мартинеса в «Барселону» находится на грани срыва

Трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса может не состояться. Причина – неплатежеспособность каталонцев, пишет Marca.
Миланцы не идут на уступки и требуют от «Барселоны» за игрока отступные в полном объеме – 111 миллионов евро. Каталонцы не могут их выплатить в связи с потерями, вызванными пандемией коронавируса.
- Договоренность между Мартинесом и «Барселоной» достигнута.
- «Интер» намерен сохранить Мартинеса.
- В активе 22-летнего форварда в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
Источник: Marca