Marca: трансфер Лаутаро Мартинеса в «Барселону» находится на грани срыва

Так пишут.. а с какой стати Интер должен идти на уступки барселоны в продаже своего лучшего(одного из) и перспективного игрока? Они же месси в Интер не отпускают, а Лаутаро для Интера - свой месси) Да и все знают что барселона баблом трясёт, так что пусть платят, раз хотят его.
Трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса может не состояться. Причина – неплатежеспособность каталонцев, пишет Marca.
Миланцы не идут на уступки и требуют от «Барселоны» за игрока отступные в полном объеме – 111 миллионов евро. Каталонцы не могут их выплатить в связи с потерями, вызванными пандемией коронавируса.
- Договоренность между Мартинесом и «Барселоной» достигнута.
- «Интер» намерен сохранить Мартинеса.
- В активе 22-летнего форварда в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.