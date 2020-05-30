Мюллер – первый игрок в истории Бундеслиги, сделавший после 29 туров не менее 18 голевых пасов

В эти минуты проходит матч 29-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Фортуной». Голевым пасом отметился Томас Мюллер, это его 18-я результативная передача в сезоне чемпионата.

Мюллер стал первым игроком в истории Бундеслиги, сумевшим после 29 туров сделать не менее 18 голевых пасов (статистика ведется с сезона-2004/05).

Футболист отдал голевой пас на Роберта Левандовски, это седьмая результативная передача Мюллера в сезоне именно на поляка.

Мюллер стал первым футболистом Бундеслиги с сезона-2016/17, сумевшим набрать за сезон 18+ голевых передач.