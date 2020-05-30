Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Мюллер – первый игрок в истории Бундеслиги, сделавший после 29 туров не менее 18 голевых пасов

    В эти минуты проходит матч 29-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Фортуной». Голевым пасом отметился Томас Мюллер, это его 18-я результативная передача в сезоне чемпионата.

    Мюллер стал первым игроком в истории Бундеслиги, сумевшим после 29 туров сделать не менее 18 голевых пасов (статистика ведется с сезона-2004/05).

    Футболист отдал голевой пас на Роберта Левандовски, это седьмая результативная передача Мюллера в сезоне именно на поляка.

    Мюллер стал первым футболистом Бундеслиги с сезона-2016/17, сумевшим набрать за сезон 18+ голевых передач.

    • Мюллер – воспитанник «Баварии».
    • Его команда лидирует в Бундеслиге и продолжает выступление в сезоне Лиги чемпионов.
    • Мюллер в сезоне Бундеслиги идет на четвертом месте по системе «гол+пас» (25 очков).

    Источник: твиттер OptaFranz

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.05.2020 20:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Черкизовский Кот 4 часа назад

      Может стоит дать ещё шанс Мюллеру в сборной. На ЧЕ он ещё не забивал, к слову.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76778
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru