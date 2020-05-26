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    Metaratings: Гулиев хотел зимой уйти из» Спартака», Тедеско уговорил его остаться

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев хотел этой зимой покинуть московский клуб, пишет Metaratings

    Игроком интересовались «Ахмат», «Ростов» и «Базель», планировавшие взять Гулиева в аренду. В швейцарском клубе думали включить в арендное соглашение пункт об обязательном выкупе россиянина.

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско уговорил Гулиева остаться в клубе, обещая ему место в основном составе. Намерения специалиста подтвердил и генеральный директор москвичей Томас Цорн.

    Гулиева отправили во вторую команду «Спартака» за нарушение командной дисциплины: во время тренировки он неоднократно подвергал сомнению указания тренера по физподготовке Владимира Чипзановича, который временно заменяет Тедеско, руководя тренировочным процессом. Сообщалось, что Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside, образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера. Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    26.05.2020 19:26
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2590

      playsh 27 мая, 00:07

      Лажа и пое..бота полнейшая....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Борат 26 мая, 23:27

      Стыдно за этого мохнатого хряка
      Да и за весь пищевик стыдно!
      Позор рылам!
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      FRZZ 26 мая, 23:17

      Чушь какая, кто-то придумал эту новость, но вышло неправдоподобно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8888

      ufos73 26 мая, 20:19

      Даже желток яйца не такой желтый как эта новость!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      alll-1 26 мая, 20:08

      если хотел уйти ,не надо было и держать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5032

      серега кашин 26 мая, 19:41

      сейчас будут все желтые сайты и газетенки сочинть

      3
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