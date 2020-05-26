Metaratings: Гулиев хотел зимой уйти из» Спартака», Тедеско уговорил его остаться

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев хотел этой зимой покинуть московский клуб, пишет Metaratings

Игроком интересовались «Ахмат», «Ростов» и «Базель», планировавшие взять Гулиева в аренду. В швейцарском клубе думали включить в арендное соглашение пункт об обязательном выкупе россиянина.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско уговорил Гулиева остаться в клубе, обещая ему место в основном составе. Намерения специалиста подтвердил и генеральный директор москвичей Томас Цорн.

Гулиева отправили во вторую команду «Спартака» за нарушение командной дисциплины: во время тренировки он неоднократно подвергал сомнению указания тренера по физподготовке Владимира Чипзановича, который временно заменяет Тедеско, руководя тренировочным процессом. Сообщалось, что Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым.