Мюллер – первый после сезона-2016/17 игрок топ-пяти лиг Европы, сделавший за сезон 17+ голевых пасов

В матче 27-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» футболист «Баварии» Томас Мюллер довел число своих голевых пасов в сезоне до 17. На 17-й минуте он ассистировал Леону Горецке.

Мюллер стал первым футболистом топ-пяти лиг Европы после сезона-2016/17, сделавшим за одну кампанию 17+ результативных пасов. Три года назад 18 голевых передач за сезон АПЛ отдал Кевин де Брюйне.