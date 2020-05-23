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    Мюллер – первый после сезона-2016/17 игрок топ-пяти лиг Европы, сделавший за сезон 17+ голевых пасов

    В матче 27-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» футболист «Баварии» Томас Мюллер довел число своих голевых пасов в сезоне до 17. На 17-й минуте он ассистировал Леону Горецке.

    Мюллер стал первым футболистом топ-пяти лиг Европы после сезона-2016/17, сделавшим за одну кампанию 17+ результативных пасов. Три года назад 18 голевых передач за сезон АПЛ отдал Кевин де Брюйне.

    • Мюллер в матче с «Айнтрахтом» также забил гол.
    • Футболист всю карьеру проводит в «Баварии».
    • Мюллер – чемпион мира 2014 года.

    Источник: твиттер OptaJoe

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    23.05.2020 20:58
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