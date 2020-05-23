Мюллер – первый после сезона-2016/17 игрок топ-пяти лиг Европы, сделавший за сезон 17+ голевых пасов

В матче 27-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» футболист «Баварии» Томас Мюллер довел число своих голевых пасов в сезоне до 17. На 17-й минуте он ассистировал Леону Горецке.
Мюллер стал первым футболистом топ-пяти лиг Европы после сезона-2016/17, сделавшим за одну кампанию 17+ результативных пасов. Три года назад 18 голевых передач за сезон АПЛ отдал Кевин де Брюйне.
- Мюллер в матче с «Айнтрахтом» также забил гол.
- Футболист всю карьеру проводит в «Баварии».
- Мюллер – чемпион мира 2014 года.
Источник: твиттер OptaJoe