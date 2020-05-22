Calciomercato: Роналду хочет видеть в «Ювентусе» Кьезу, Сарри – против

«Ювентус» изучает варианты усиления атаки во время летнего трансферного окна, пишет Calciomercato.

По информации источника, одна из главных целей туринского клуба – вингер «Фиорентины» Федерико Кьеза.

Сообщается, что видеть 22-летнего итальянца в «Ювентусе» хочет нападающий Криштиану Роналду, а вот главный тренер команды Маурицио Сарри не заинтересован в его услугах.

Приобретение Кьезы обойдется «Ювентусе» примерно в 60 миллионов евро. Сумма сделки может снизиться за счет включения в нее других игроков, к примеру, Кристиана Ромеро, Даниэле Ругани или Роландо Мандрагоры.