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    Calciomercato: Роналду хочет видеть в «Ювентусе» Кьезу, Сарри – против

    «Ювентус» изучает варианты усиления атаки во время летнего трансферного окна, пишет Calciomercato.

    По информации источника, одна из главных целей туринского клуба – вингер «Фиорентины» Федерико Кьеза.

    Сообщается, что видеть 22-летнего итальянца в «Ювентусе» хочет нападающий Криштиану Роналду, а вот главный тренер команды Маурицио Сарри не заинтересован в его услугах.

    Приобретение Кьезы обойдется «Ювентусе» примерно в 60 миллионов евро. Сумма сделки может снизиться за счет включения в нее других игроков, к примеру, Кристиана Ромеро, Даниэле Ругани или Роландо Мандрагоры.

    Источник: Calciomercato

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