«Чемпионат»: три игрока «Оренбурга» переболели коронавирусом

Три игрока «Оренбурга» переболели коронавирусом, передает «Чемпионат».

Болезнь перенесли форвард Андреа Чуканов и полузащитники Филип Рогич и Жига Скофлек. У всех них были в результате тестирований были обнаружены антитела.