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    «Чемпионат»: три игрока «Оренбурга» переболели коронавирусом

    Три игрока «Оренбурга» переболели коронавирусом, передает «Чемпионат».

    Болезнь перенесли форвард Андреа Чуканов и полузащитники Филип Рогич и Жига Скофлек. У всех них были в результате тестирований были обнаружены антитела.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3071

      Борат 1 час назад

      Болели в Оренбурге, а стыдно за пищевик ! Сколько можно терпеть эту свинарню в рпл ??? Давить рылов в пердив ! Гыгы

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