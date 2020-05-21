«Чемпионат»: три игрока «Оренбурга» переболели коронавирусом

Три игрока «Оренбурга» переболели коронавирусом, передает «Чемпионат».
Болезнь перенесли форвард Андреа Чуканов и полузащитники Филип Рогич и Жига Скофлек. У всех них были в результате тестирований были обнаружены антитела.
- Первым заболевшим коронавирусом в РПЛ стал нападающий «Локомотива» Джеферсон Фарфан.
- На этой неделе стало известно о заболевании коронавирусом защитника «Рубина» Константина Плиева.
- Позже инсайдер Нобель Арустамян сообщил о трех случаях заражения в «Динамо».
Источник: «Чемпионат»