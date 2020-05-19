«СЭ»: у трех игроков «Динамо» с коронавирусом болезнь протекает бессимптомно

Стало известно, как себя чувствуют футболисты «Динамо», у которых диагностирован коронавирус COVID-19.

По информации «СЭ», игроки не испытывают серьезных проблем, болезнь у них протекает бессимптомно.

Также сообщается, что заразился один из представителей медицинского штаба столичного клуба.