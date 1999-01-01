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    «СЭ»: у трех игроков «Динамо» с коронавирусом болезнь протекает бессимптомно

    Стало известно, как себя чувствуют футболисты «Динамо», у которых диагностирован коронавирус COVID-19.

    По информации «СЭ», игроки не испытывают серьезных проблем, болезнь у них протекает бессимптомно.

    Также сообщается, что заразился один из представителей медицинского штаба столичного клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14671

      bset 1 час назад

      Ну все, Зенит договорился с РФС сезон не отменять, а продолжить и, если что вдруг, завершить по результатам последнего полностью сыгранного тура. Как только решение принято, пошли сообщения о заражении игроков коронавирусом, а значит в июне вместо отмененного чемпионата с аннулированным результатом мы получим отмененный чемпионат с чемпионом Зенитом. Дюков грамотно сработал.

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