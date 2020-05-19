«СЭ»: у трех игроков «Динамо» с коронавирусом болезнь протекает бессимптомно

Стало известно, как себя чувствуют футболисты «Динамо», у которых диагностирован коронавирус COVID-19.
По информации «СЭ», игроки не испытывают серьезных проблем, болезнь у них протекает бессимптомно.
Также сообщается, что заразился один из представителей медицинского штаба столичного клуба.
- Первым футболистом из РПЛ с коронавирусом стал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
- В понедельник также стало известно о заболевании защитника «Рубина» Константина Плиева.
- Его брат – Заурбек Плиев – выступает как раз за «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»