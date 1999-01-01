«СЭ»: у трех игроков «Динамо» с коронавирусом болезнь протекает бессимптомно

Ну все, Зенит договорился с РФС сезон не отменять, а продолжить и, если что вдруг, завершить по результатам последнего полностью сыгранного тура. Как только решение принято, пошли сообщения о заражении игроков коронавирусом, а значит в июне вместо отмененного чемпионата с аннулированным результатом мы получим отмененный чемпионат с чемпионом Зенитом. Дюков грамотно сработал.
Стало известно, как себя чувствуют футболисты «Динамо», у которых диагностирован коронавирус COVID-19.
По информации «СЭ», игроки не испытывают серьезных проблем, болезнь у них протекает бессимптомно.
Также сообщается, что заразился один из представителей медицинского штаба столичного клуба.
- Первым футболистом из РПЛ с коронавирусом стал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
- В понедельник также стало известно о заболевании защитника «Рубина» Константина Плиева.
- Его брат – Заурбек Плиев – выступает как раз за «Динамо».