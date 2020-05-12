MilanLive: Рангник потребовал от «Милана» собрать команду со средним возрастом 22 года

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник близок к тому, чтобы возглавить «Милан».

Специалист выдвинул миланцам несколько требований, сообщает Milan Live со ссылкой на La Repubblica. Тренер хочет подписать 5-летний контракт с широкими полномочиями. Рангник собирается потратить 140 миллионов евро на перестройку системы «Милана» и планирует привести в клуб 18-20 сотрудников. Специалист также хочет, чтобы «Милан» выделил ему 75-80 миллионов евро на трансферы. Кроме того, Рангник считает, что средний возраст команды должен быть не старше 22 лет.

Ранее сообщалось, что Рангник попробует построить команду вокруг новых игроков. Специалист хочет приобрести Дайота Упамекано, Марио Гетце, Луку Йовича, Роландо Мандрагору, Доминика Собослая и Даниеля Ольмо. Будущее Златана Ибрагимовича в «Милане» Рангника остается под вопросом, поскольку тренер не уверен, что швед будет определяющим звеном в атаке клуба.