Семак: «Самая большая проблема Шатова – травматизм. А по качествам это игрок уровня сборной»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о будущем полузащитника Олега Шатова, у которого летом истекает контракт с клубом.

«У нас не такой большой выбор игроков, как кажется, поэтому в принципе нужны все. У Шатова другой вопрос. Самая большая проблема – это его травматизм. По качествам, которыми он располагает, Шатов – это игрок уровня национальной сборной. Абсолютно точно.

Что касается контракта, то «Зенит», естественно, предлагал определенные условия нового соглашения, но с учетом того времени, которое он будет проводить на поле, с учетом предыдущих травм. У него был выбор. Только ему принимать решение, выбирать из тех предложений, которые есть», – сказал Семак.

В текущем сезоне 29-летний Шатов провел за «Зенит» 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

По информации «Чемпионата», летом хавбек перейдет в «Рубин».

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