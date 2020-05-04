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  • Семак: «Самая большая проблема Шатова – травматизм. А по качествам это игрок уровня сборной»

Семак: «Самая большая проблема Шатова – травматизм. А по качествам это игрок уровня сборной»

4 мая 2020, 23:40
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о будущем полузащитника Олега Шатова, у которого летом истекает контракт с клубом.

«У нас не такой большой выбор игроков, как кажется, поэтому в принципе нужны все. У Шатова другой вопрос. Самая большая проблема – это его травматизм. По качествам, которыми он располагает, Шатов – это игрок уровня национальной сборной. Абсолютно точно.

Что касается контракта, то «Зенит», естественно, предлагал определенные условия нового соглашения, но с учетом того времени, которое он будет проводить на поле, с учетом предыдущих травм. У него был выбор. Только ему принимать решение, выбирать из тех предложений, которые есть», – сказал Семак.

  • В текущем сезоне 29-летний Шатов провел за «Зенит» 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
  • По информации «Чемпионата», летом хавбек перейдет в «Рубин».

Семак: «Зенит» прислал новый контракт, у меня есть вопросы»

Семак: «Если не будет продолжения РПЛ, то думаю, «Зенит достоин чемпионства»

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Семак Сергей
Комментарии (9)
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Давид59
1588660981
Я уже писал, что Шатов не может толком ни одного матча доиграть. Меняют из-за травмы. Богданыч прав.
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Павелий
1588678694
Это у вас-то не такой большой выбор игроков? Похоже, в контракте было написано про поход к окулисту, а Семак не хочет видеть правды.
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Hektor 84
1588722633
Игрок уровня сборной люксембурга
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