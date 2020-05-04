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    Семак: «Самая большая проблема Шатова – травматизм. А по качествам это игрок уровня сборной»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о будущем полузащитника Олега Шатова, у которого летом истекает контракт с клубом.

    «У нас не такой большой выбор игроков, как кажется, поэтому в принципе нужны все. У Шатова другой вопрос. Самая большая проблема – это его травматизм. По качествам, которыми он располагает, Шатов – это игрок уровня национальной сборной. Абсолютно точно.

    Что касается контракта, то «Зенит», естественно, предлагал определенные условия нового соглашения, но с учетом того времени, которое он будет проводить на поле, с учетом предыдущих травм. У него был выбор. Только ему принимать решение, выбирать из тех предложений, которые есть», – сказал Семак.

    • В текущем сезоне 29-летний Шатов провел за «Зенит» 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
    • По информации «Чемпионата», летом хавбек перейдет в «Рубин».

    Семак: «Зенит» прислал новый контракт, у меня есть вопросы»

    Семак: «Если не будет продолжения РПЛ, то думаю, «Зенит достоин чемпионства»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.05.2020 23:40
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