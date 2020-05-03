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    Бывший тренер Холанда Мацек: «Эрлинг – новый Ибрагимович, но более быстрый. Он создан для «Реала»

    Станислав Мацек, бывший тренер Эрлинга Холанда в «Зальцбурге», видит норвежца в будущем в мадридском «Реале». Он также сравнил форварда со Златаном Ибрагимовичем.

    «Холанд – новый Ибрагимович, но гораздо лучше его в движении и быстрее. У Эрлинга прекрасное отношение к профессии. Сейчас он один из лучших в Бундеслиге.

    Если Холанд продолжит прогрессировать, то, несомненно, окажется в таком клубе, как «Реал». Там всегда играли лучшие. Разумеется, Холанд создан для «Реала», – сказал Мацек AS.

    • «Боруссия» купила Холанда зимой.
    • «Реал» планирует купить норвежца к 2022 году.
    • Холанд провел в сезоне Бундеслиги восемь матчей, забил девять голов, сделал результативный пас.

    Источник: AS

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