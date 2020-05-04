Бывший тренер Холанда Мацек: «Эрлинг – новый Ибрагимович, но более быстрый. Он создан для «Реала»

Станислав Мацек, бывший тренер Эрлинга Холанда в «Зальцбурге», видит норвежца в будущем в мадридском «Реале». Он также сравнил форварда со Златаном Ибрагимовичем.

«Холанд – новый Ибрагимович, но гораздо лучше его в движении и быстрее. У Эрлинга прекрасное отношение к профессии. Сейчас он один из лучших в Бундеслиге.

Если Холанд продолжит прогрессировать, то, несомненно, окажется в таком клубе, как «Реал». Там всегда играли лучшие. Разумеется, Холанд создан для «Реала», – сказал Мацек AS.