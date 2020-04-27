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  • Гаджиев – о Семине: «Ни Мещеряков, ни Кикнадзе не имеют права принимать решения, исходя из своих интересов»

Гаджиев – о Семине: «Ни Мещеряков, ни Кикнадзе не имеют права принимать решения, исходя из своих интересов»

27 апреля 2020, 19:00
3

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил, что «Локомотив» из уважения должен продлить контракт с Юрием Семиным.

«Ситуация вокруг Юрия Павловича вызывает недоумение и возмущение. Сколько можно? Это же открытое безобразие! Какие основания для его ухода? В конце концов, футбол — публичный вид спорта. Скажите, какие есть замечания и проблемы. Тем более все видят, что со стороны специалистов и болельщиков никто не пользуется такой заслуженной популярностью за спортивные и человеческие качества, как Юрий Павлович. Завоевать такое признание, даже будучи феноменальным тренером, невозможно в России, если ты не соответствуешь гражданскому статусу правильного человека.

Так какие могут быть основания для такого увольнения? Значит, есть какие-то личные интересы, которые не должны стоять выше интересов клуба и футбола. Вот что возмущает. Оставьте личные интересы при себе! Это не ваша собственность. Из элементарного уважения, конечно, надо продлевать контракт. Более того, в Европе для таких людей существует особый статус. Они могут оставаться в клубе и по истечению контракта.

Жизнь такая штука, что неясно — три года работать или пять лет. Если бы у Юрия Павловича что-то не получалось или не складывалось и клуб хотел бы усилить тренерскую позицию, то предложили бы ему нормальную деятельность в «Локомотиве». А здесь смех и грех. Предварительный контракт заключают с тем, кто не соответствует уровню клуба. Здесь безусловно имеют место чьи-то личные интересы. Чьи — не знаю. Мещерякова или Кикнадзе — не имеет значения. Никто из них не имеет права принимать решения в «Локомотиве», исходя из своих интересов», — сказал Гаджиев.

  • Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать информацию о возможном приходе в московский клуб тренера «Партизана» Марко Николича.
  • Сообщалось, что сербский специалист уже подписал соглашение с «Локомотивом» на два года.
  • По завершении текущего сезона истекает контракт 72-летнего Юрия Семина с клубом.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Гаджиев Гаджи Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (3)
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SLADE2019
1588008367
Хватанул конечно Гаджиев! Руководство клуба и должно и имеет все полномочия решать, устраивает или нет главный тренер. Что значит, из уважения должны продлить контракт? Да и тренер Семин конечно добротный, но не кудесник, не незаменимый! Да и что истерику устраивать? Не на улицу его нищенствовать выгоняют. Пусть дальше тренирует кого нибудь!
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моэм
1588048870
Многоуважаемый Гаджи ошибается...ЧИНОВНИК , как правило ничего не понимающий в порученном деле и целью которого личное обогащение за счёт клуба имеет все права на это , затем он туда и пролез , для чего нужно быть просто подлецом без совести.
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