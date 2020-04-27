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    Гаджиев – о Семине: «Ни Мещеряков, ни Кикнадзе не имеют права принимать решения, исходя из своих интересов»

    Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил, что «Локомотив» из уважения должен продлить контракт с Юрием Семиным.

    «Ситуация вокруг Юрия Павловича вызывает недоумение и возмущение. Сколько можно? Это же открытое безобразие! Какие основания для его ухода? В конце концов, футбол — публичный вид спорта. Скажите, какие есть замечания и проблемы. Тем более все видят, что со стороны специалистов и болельщиков никто не пользуется такой заслуженной популярностью за спортивные и человеческие качества, как Юрий Павлович. Завоевать такое признание, даже будучи феноменальным тренером, невозможно в России, если ты не соответствуешь гражданскому статусу правильного человека.

    Так какие могут быть основания для такого увольнения? Значит, есть какие-то личные интересы, которые не должны стоять выше интересов клуба и футбола. Вот что возмущает. Оставьте личные интересы при себе! Это не ваша собственность. Из элементарного уважения, конечно, надо продлевать контракт. Более того, в Европе для таких людей существует особый статус. Они могут оставаться в клубе и по истечению контракта.

    Жизнь такая штука, что неясно — три года работать или пять лет. Если бы у Юрия Павловича что-то не получалось или не складывалось и клуб хотел бы усилить тренерскую позицию, то предложили бы ему нормальную деятельность в «Локомотиве». А здесь смех и грех. Предварительный контракт заключают с тем, кто не соответствует уровню клуба. Здесь безусловно имеют место чьи-то личные интересы. Чьи — не знаю. Мещерякова или Кикнадзе — не имеет значения. Никто из них не имеет права принимать решения в «Локомотиве», исходя из своих интересов», — сказал Гаджиев.

    • Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать информацию о возможном приходе в московский клуб тренера «Партизана» Марко Николича.
    • Сообщалось, что сербский специалист уже подписал соглашение с «Локомотивом» на два года.
    • По завершении текущего сезона истекает контракт 72-летнего Юрия Семина с клубом.

    Источник: Sport24

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