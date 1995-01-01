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    ESPN: Виллиан, Мертенс и Кавани – трансферные цели новых владельцев «Ньюкасла»

    По окончании сезона «Ньюкасл» могут усилить несколько футболистов из топ-клубов.

    По информации ESPN, клуб хочет заполучить Виллиана («Челси»), Дриса Мертенса («Наполи») и Эдинсона Кавани («ПСЖ»).

    Все три игрока летом станут свободными агентами, поэтому их можно подписать бесплатно.

    Также сообщается, что новые владельцы «Ньюкасла» – консорциум из Саудовской Аравии – рассматривают четыре кандидатуры на пост главного тренера. Речь идет о Маусрисио Покеттино, Массимилиано Аллегри, Рафаэле Бенитесе и Люсьене Фавре.

    Источник: ESPN

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