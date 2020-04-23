ESPN: Виллиан, Мертенс и Кавани – трансферные цели новых владельцев «Ньюкасла»

По окончании сезона «Ньюкасл» могут усилить несколько футболистов из топ-клубов.

По информации ESPN, клуб хочет заполучить Виллиана («Челси»), Дриса Мертенса («Наполи») и Эдинсона Кавани («ПСЖ»).

Все три игрока летом станут свободными агентами, поэтому их можно подписать бесплатно.

Также сообщается, что новые владельцы «Ньюкасла» – консорциум из Саудовской Аравии – рассматривают четыре кандидатуры на пост главного тренера. Речь идет о Маусрисио Покеттино, Массимилиано Аллегри, Рафаэле Бенитесе и Люсьене Фавре.