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    «Интер», «Аталанта» и «РБ Лейпицг». Гончаренко назвал лучшие команды, играющие с тремя защитниками

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выделил три клуба, наиболее успешно использующих схему с тремя защитниками.

    «Смотрю игры тех команд, которые играют в три центральных защитника. Схемы 3-4-3, 3-5-2, 3-4-1-2, то есть вариации той схемы, которую мы используем. Три команды, которые мне нравятся, как действуют в этой схеме – «Интер», «Лейпциг» и «Аталанта».

    Сейчас по несколько раз пересматриваю наши матчи с «Уралом» и «Уфой». Важно иметь свою методику и правильно разбирать игру своей команды», – рассказал Гончаренко.

    • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса минимум до 31 мая.
    • ЦСКА идет в турнирной таблице на пятом месте.

    Гончаренко: «ЦСКА поставим на рельсы, но не будут ли фанаты бояться приходить на стадион?»

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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