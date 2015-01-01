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    Гончаренко: «ЦСКА поставим на рельсы, но не будут ли фанаты бояться приходить на стадион?»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможных последствиях паузы в РПЛ.

    «Мне сложно понять, как мы отреагируем на то, что команда полтора месяца тренируется на беговой дорожке и велосипеде. Хотелось бы, чтобы не больше. Такого не происходит ни в одном отпуске. На этот раз он такой длительный получается.

    Мы не знаем, как на это отреагирует команда. Да и сколько нужно времени на подготовку? Конечно, можно спланировать, но вот какое состояние будет у команды и как управлять этой командой? Много неизвестного.

    Если говорить о футболе, команду-то на рельсы поставим. Но вот насколько народ в полном объеме вернется на стадион? Всем хочется, чтобы карантин быстрее сняли. А вот не будет ли народ бояться приходить на стадион, это тяжело сказать», – заявил Гончаренко.

    • ЦСКА идет на пятом месте в РПЛ.
    • Отставание от первого места – 14 очков.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2642

      Давид59 1 минуту назад

      На рельсы? В Локо его!

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