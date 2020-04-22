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  • Гончаренко: «ЦСКА поставим на рельсы, но не будут ли фанаты бояться приходить на стадион?»

Гончаренко: «ЦСКА поставим на рельсы, но не будут ли фанаты бояться приходить на стадион?»

22 апреля 2020, 12:30
5

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможных последствиях паузы в РПЛ.

«Мне сложно понять, как мы отреагируем на то, что команда полтора месяца тренируется на беговой дорожке и велосипеде. Хотелось бы, чтобы не больше. Такого не происходит ни в одном отпуске. На этот раз он такой длительный получается.

Мы не знаем, как на это отреагирует команда. Да и сколько нужно времени на подготовку? Конечно, можно спланировать, но вот какое состояние будет у команды и как управлять этой командой? Много неизвестного.

Если говорить о футболе, команду-то на рельсы поставим. Но вот насколько народ в полном объеме вернется на стадион? Всем хочется, чтобы карантин быстрее сняли. А вот не будет ли народ бояться приходить на стадион, это тяжело сказать», – заявил Гончаренко.

  • ЦСКА идет на пятом месте в РПЛ.
  • Отставание от первого места – 14 очков.

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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Давид59
1587550673
На рельсы? В Локо его!
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житель СПб
1587551367
Гончаренко! Вы ничего не перепутали?! На рельсах уже стоит Локомотив. А Вам куда-то в другое место...
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JTherry
1587574040
Гончаренко правильно говорит: в каком состоянии игроки вернутся после карантина в чемпионат и вернутся ли болельщики на стадионы - вопросы не праздные...
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