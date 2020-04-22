Каррагер – об укусах Суареса: «Луис сначала отрицал это в раздевалке»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал укусы Луиса Суареса в матче против «Челси» в 2013-м и на чемпионате мира-2014 против сборной Италии.

«В раздевалке Луис отрицал свой поступок. Вероятно, надеялся, что момент не попал на камеры. Думаю, что это оказало значительное влияние на «Ливерпуль» в следующем сезоне, потому что он получил бан на 7-8 игр.

Он пропустил первые 4-5 матчей, когда «Ливерпуль» почти взял титул – Суарес был их лучшим игроком.

Он раньше делал подобное в «Аяксе». Эта ситуация вынудила «Ливерпуль» продать его. Он и так хотел в «Барселону», а потом кое-что произошло на чемпионате мира.

Я играл с ним. Ты понимаешь, что он не прав, но ты встаешь на защиту своего игрока, вы всем клубом стараетесь его поддержать. Думаю, что в то время эта ситуация повлияла на него», – признался Каррагер.