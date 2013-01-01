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    Каррагер – об укусах Суареса: «Луис сначала отрицал это в раздевалке»

    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал укусы Луиса Суареса в матче против «Челси» в 2013-м и на чемпионате мира-2014 против сборной Италии.

    «В раздевалке Луис отрицал свой поступок. Вероятно, надеялся, что момент не попал на камеры. Думаю, что это оказало значительное влияние на «Ливерпуль» в следующем сезоне, потому что он получил бан на 7-8 игр.

    Он пропустил первые 4-5 матчей, когда «Ливерпуль» почти взял титул – Суарес был их лучшим игроком.

    Он раньше делал подобное в «Аяксе». Эта ситуация вынудила «Ливерпуль» продать его. Он и так хотел в «Барселону», а потом кое-что произошло на чемпионате мира.

    Я играл с ним. Ты понимаешь, что он не прав, но ты встаешь на защиту своего игрока, вы всем клубом стараетесь его поддержать. Думаю, что в то время эта ситуация повлияла на него», – признался Каррагер.

    • В 2013-м в игре против «Челси» Луис укусил Ивановича.
    • После этого инцидента нападающего дисквалифицировали на 10 матчей.
    • Суарес укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини в матче ЧМ-2014.

    Источник: Goal

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