«Барселона» не будет платить «Интеру» требуемые за Мартинеса 111 миллионов

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес продолжает быть приоритетной трансферной целью «Барселоны» на лето, но каталонцы не будут платить требуемые 111 миллионов евро. Причина – финансовые потери от пандемии коронавируса, пишет Mundo Deportivo.

Ранее «Барселона» предлагала включить в сделку по аргентинцу кого-то из своих футболистов. Например, Усмана Дембеле.