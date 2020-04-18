«Барселона» не будет платить «Интеру» требуемые за Мартинеса 111 миллионов

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес продолжает быть приоритетной трансферной целью «Барселоны» на лето, но каталонцы не будут платить требуемые 111 миллионов евро. Причина – финансовые потери от пандемии коронавируса, пишет Mundo Deportivo.
Ранее «Барселона» предлагала включить в сделку по аргентинцу кого-то из своих футболистов. Например, Усмана Дембеле.
- «Барселона» из-за потерь отказалась покупать летом Неймара.
- Каталонцы лидируют в Примере.
- Евросезон приостановили в марте.
Источник: Mundo Deportivo