Catalunya Radio: Неймар не вернется в «Барселону» летом, главная цель клуба – Лаутаро Мартинес

«Барселона» исключила вариант возвращения в команду форварда «ПСЖ» Неймара летом. Причина – нестабильная финансовая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, информирует Catalunya Radio.
Главной трансферной целью каталонцев продолжает оставаться нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.
- Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года. Сумма сделки составила 222 млн евро.
- В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 18 голов и отдал 10 голевых передач.
- По слухам, капитан «Барселоны» Лионель Месси лично попросил руководство организовать возвращение бразильца.
Источник: Catalunya Radio
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