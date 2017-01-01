Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Catalunya Radio: Неймар не вернется в «Барселону» летом, главная цель клуба – Лаутаро Мартинес

    «Барселона» исключила вариант возвращения в команду форварда «ПСЖ» Неймара летом. Причина – нестабильная финансовая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, информирует Catalunya Radio.

    Главной трансферной целью каталонцев продолжает оставаться нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

    • Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года. Сумма сделки составила 222 млн евро.
    • В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 18 голов и отдал 10 голевых передач.
    • По слухам, капитан «Барселоны» Лионель Месси лично попросил руководство организовать возвращение бразильца.

    Источник: Catalunya Radio

    Общественная радиосеть Каталонии, вещает на местном языке. Основана в 1983 году. Аудитория в твиттере - более 243 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76173
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru