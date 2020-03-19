«Барселона» может включить Дембеле в сделку по Лаутаро Мартинесу

«Интер» готов рассмотреть варианты включения игроков «Барселоны» в сделку по продаже форварда Лаутаро Мартинеса.

По информации Mundo Deportivo, в качестве частичной компенсации за аргентинца в Милан может отправиться вингер Усман Дембеле.

Сообщается, что «Барса» намерена избавиться от француза, а тренерский штаб «Интера» хотел бы видеть 22-летнего футболиста в своей команде.