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  • «Барселона» может включить Дембеле в сделку по Лаутаро Мартинесу

«Барселона» может включить Дембеле в сделку по Лаутаро Мартинесу

19 марта 2020, 07:52
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«Интер» готов рассмотреть варианты включения игроков «Барселоны» в сделку по продаже форварда Лаутаро Мартинеса.

По информации Mundo Deportivo, в качестве частичной компенсации за аргентинца в Милан может отправиться вингер Усман Дембеле.

Сообщается, что «Барса» намерена избавиться от француза, а тренерский штаб «Интера» хотел бы видеть 22-летнего футболиста в своей команде.

  • Дембеле восстанавливается после разрыва проксимального сухожилия бицепса правого бедра.
  • Его возвращение в строй ожидается в августе.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Интер Дембеле Усман Мартинес Лаутаро
Комментарии (2)
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Cules2013
1584605586
норм вариант
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Hektor 84
1584625988
Та чушь это всё. Зачем это Интеру? Менять Мартинеса на не пойми кого. Интер если и устроит продажа то только чисто за бабло. А это уже не устраивает барсу. Чтоб кого то купить надо своих нескольких втюхать. Ведь ФФП ни кто не отменял. Маротта на такое не поведется. Интер с Лаутаро летом переподпишет контракт с повышением з/ п.
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