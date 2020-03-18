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    «Барселона» может включить Дембеле в сделку по Лаутаро Мартинесу

    «Интер» готов рассмотреть варианты включения игроков «Барселоны» в сделку по продаже форварда Лаутаро Мартинеса.

    По информации Mundo Deportivo, в качестве частичной компенсации за аргентинца в Милан может отправиться вингер Усман Дембеле.

    Сообщается, что «Барса» намерена избавиться от француза, а тренерский штаб «Интера» хотел бы видеть 22-летнего футболиста в своей команде.

    • Дембеле восстанавливается после разрыва проксимального сухожилия бицепса правого бедра.
    • Его возвращение в строй ожидается в августе.

    Источник: Mundo Deportivo

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