Роналдо и Бекхэм обсудили проведение благотворительного матча между «Вальядолидом» и американским «Интером»

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо пообщался в инстаграм-эфире с экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Они обсудили проведение благотворительного матча между «Вальядолидом» и «Интером» – клубами, которыми они владеют.

«Мы обязаны его провести. Надо собрать как можно денег для тех, кто ежедневно работает ради спасения жизни людей», – сказал британец.