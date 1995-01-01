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    Роналдо и Бекхэм обсудили проведение благотворительного матча между «Вальядолидом» и американским «Интером»

    Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо пообщался в инстаграм-эфире с экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Они обсудили проведение благотворительного матча между «Вальядолидом» и «Интером» – клубами, которыми они владеют.

    «Мы обязаны его провести. Надо собрать как можно денег для тех, кто ежедневно работает ради спасения жизни людей», – сказал британец.

    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 125000 человек.
    • США – лидер по числу зараженных.
    • В Бразилии заражено более 24000 человек.

    Источник: инстаграм Дэвида Бекхэма

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3837

      vladik12 2 часа назад

      А из своих слабо дать?

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