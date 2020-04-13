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  • Кержаков – об интересе «Тоттенхэма»: «Для переговоров не хватило одной минуты игры в сборной»

Кержаков – об интересе «Тоттенхэма»: «Для переговоров не хватило одной минуты игры в сборной»

13 апреля 2020, 19:19
2

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков назвал европейские клубы, которые в свое время претендовали на него, и объяснил, почему трансферы в итоге не состоялись.

«Насчeт интереса «Манчестер Юнайтед» ничего не слышал. Представители «Тоттенхэма» приезжали на тренировки сборной в 2002-2003 годах. Интерес был. Но мне не хватило одной минуты игры в сборной, чтобы набрать необходимое время. Если бы сыграл эту минуту, переросло бы в стадию переговоров.

«Пари Сен-Жермен» предлагал мне условия контракта, но я испугался того, что они находились в зоне вылета в тот год. Меня звали вытаскивать? Может быть (смеeтся). В «Фулхэм» звали параллельно с «ПСЖ». После того как провeл полгода в «Севилье», – сказал Кержаков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм ПСЖ Фулхэм Манчестер Юнайтед Кержаков Александр
Комментарии (2)
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alll-1
1586798920
Во время четвертьфинального матча между сборными Англии и Италии журналист английской газеты Guardian, который осуществлял текстовую онлайн-трансляцию поединка, употребил в прошедшем времени глагол kerzhakov. Новый термин был употреблен для обозначения неточного удара с близкого расстояния. Форма повествования получилось следующей: «Как Де Росси умудрился не попасть! Защитники должны были просто сыграть на вынос, но почему-то проспали момент, и мяч попал к Де Росси, который развернулся и kerzhakoved мимо ворот с шести метров!» Об этом сообщает "Рамблер".
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Hektor 84
1586815515
А он в курсе что некоторые футболисты приезжают играть в АПЛ без нужного количества матчей за сборную? А он чешет байку про минуту.
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