Кержаков – об интересе «Тоттенхэма»: «Для переговоров не хватило одной минуты игры в сборной»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков назвал европейские клубы, которые в свое время претендовали на него, и объяснил, почему трансферы в итоге не состоялись.

«Насчeт интереса «Манчестер Юнайтед» ничего не слышал. Представители «Тоттенхэма» приезжали на тренировки сборной в 2002-2003 годах. Интерес был. Но мне не хватило одной минуты игры в сборной, чтобы набрать необходимое время. Если бы сыграл эту минуту, переросло бы в стадию переговоров.

«Пари Сен-Жермен» предлагал мне условия контракта, но я испугался того, что они находились в зоне вылета в тот год. Меня звали вытаскивать? Может быть (смеeтся). В «Фулхэм» звали параллельно с «ПСЖ». После того как провeл полгода в «Севилье», – сказал Кержаков.

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