Кержаков – об интересе «Тоттенхэма»: «Для переговоров не хватило одной минуты игры в сборной»

Во время четвертьфинального матча между сборными Англии и Италии журналист английской газеты Guardian, который осуществлял текстовую онлайн-трансляцию поединка, употребил в прошедшем времени глагол kerzhakov.
Новый термин был употреблен для обозначения неточного удара с близкого расстояния.
Форма повествования получилось следующей: «Как Де Росси умудрился не попасть! Защитники должны были просто сыграть на вынос, но почему-то проспали момент, и мяч попал к Де Росси, который развернулся и kerzhakoved мимо ворот с шести метров!» Об этом сообщает "Рамблер".
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков назвал европейские клубы, которые в свое время претендовали на него, и объяснил, почему трансферы в итоге не состоялись.
«Насчeт интереса «Манчестер Юнайтед» ничего не слышал. Представители «Тоттенхэма» приезжали на тренировки сборной в 2002-2003 годах. Интерес был. Но мне не хватило одной минуты игры в сборной, чтобы набрать необходимое время. Если бы сыграл эту минуту, переросло бы в стадию переговоров.
«Пари Сен-Жермен» предлагал мне условия контракта, но я испугался того, что они находились в зоне вылета в тот год. Меня звали вытаскивать? Может быть (смеeтся). В «Фулхэм» звали параллельно с «ПСЖ». После того как провeл полгода в «Севилье», – сказал Кержаков.
Кержаков: «Буду рад, если Дзюба побьет мой рекорд»
Кержаков: «Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты»