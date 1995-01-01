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    Кержаков – об интересе «Тоттенхэма»: «Для переговоров не хватило одной минуты игры в сборной»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков назвал европейские клубы, которые в свое время претендовали на него, и объяснил, почему трансферы в итоге не состоялись.

    «Насчeт интереса «Манчестер Юнайтед» ничего не слышал. Представители «Тоттенхэма» приезжали на тренировки сборной в 2002-2003 годах. Интерес был. Но мне не хватило одной минуты игры в сборной, чтобы набрать необходимое время. Если бы сыграл эту минуту, переросло бы в стадию переговоров.

    «Пари Сен-Жермен» предлагал мне условия контракта, но я испугался того, что они находились в зоне вылета в тот год. Меня звали вытаскивать? Может быть (смеeтся). В «Фулхэм» звали параллельно с «ПСЖ». После того как провeл полгода в «Севилье», – сказал Кержаков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +419

      alll-1 39 минут назад

      Во время четвертьфинального матча между сборными Англии и Италии журналист английской газеты Guardian, который осуществлял текстовую онлайн-трансляцию поединка, употребил в прошедшем времени глагол kerzhakov.
      Новый термин был употреблен для обозначения неточного удара с близкого расстояния.
      Форма повествования получилось следующей: «Как Де Росси умудрился не попасть! Защитники должны были просто сыграть на вынос, но почему-то проспали момент, и мяч попал к Де Росси, который развернулся и kerzhakoved мимо ворот с шести метров!» Об этом сообщает "Рамблер".

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