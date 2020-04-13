Кержаков: «Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказал мнение о ситуации в стране во время пандемии коронавируса.

«Не воспринимаю коронавирус как послание чего-то. Нужно просто соблюдать элементарные правила самоизоляции, мытья рук. Это не проверка, такое бывает. Давайте не будем себя губить. Сделаем так, чтобы всe минимизировать.

Самоизоляция – единственный выход. Изначально говорили: чтобы избежать серьeзной ситуации с вирусом, нужно сесть на жeсткий карантин. Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты.

Нужно укреплять иммунитет. Чтобы это сделать, нужно употреблять витамины, фрукты, овощи. Но немногие могут себе это позволить. Конечно, можно съесть чеснок. Кроме чеснока люди не имеют возможности съесть что-то другое. Это печально», — сказал Кержаков.