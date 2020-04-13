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  • Кержаков: «Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты»

Кержаков: «Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты»

13 апреля 2020, 18:00
11

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказал мнение о ситуации в стране во время пандемии коронавируса.

«Не воспринимаю коронавирус как послание чего-то. Нужно просто соблюдать элементарные правила самоизоляции, мытья рук. Это не проверка, такое бывает. Давайте не будем себя губить. Сделаем так, чтобы всe минимизировать.

Самоизоляция – единственный выход. Изначально говорили: чтобы избежать серьeзной ситуации с вирусом, нужно сесть на жeсткий карантин. Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты.

Нужно укреплять иммунитет. Чтобы это сделать, нужно употреблять витамины, фрукты, овощи. Но немногие могут себе это позволить. Конечно, можно съесть чеснок. Кроме чеснока люди не имеют возможности съесть что-то другое. Это печально», — сказал Кержаков.

  • Футбольный сезон в России приостановлен из-за коронавируса как минимум до 31 мая.
  • В стране коронавирус выявлен у 18 328 человек, из них 148 умерли.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Кержаков Александр
Комментарии (11)
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Соарес
1586793045
Только и можешь языком чисать
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DOCTOR PENALTY
1586793818
Государство должно компенсировать все затраты?... Ты это попробуй земляку своему скажи. )
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латунный
1586797479
саня сказал правду .
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valkam72
1586797893
Керж, иди обложки пластинок мути бомжам на радость, епт.
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Psih86
1586803779
Он правильно говорит, че вы накинулись на него...
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Ziklop
1586811040
Сегодня даже официально объявили 40% без симптомов, может эта корона не так и страшна, для большинства, а только для отдельных категорий.
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житель СПб
1586811423
Глупость сказал. Государство - это прежде всего организатор, а не мама родная. Всех удовлетворить-обогреть не может. А вот слабых - да, надо. Но вот на маленьких детей по 5 т.р. и выделили - в частности. (я не вообще государство защищаю, а по конкретному вопросу высказываюсь).
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ivany4
1586814542
Лучше бы по воробьям стрелял, чем лез не в свои дела.))) Тебе государство дало много, а что ты дал государству??? Где достижения??? Государство всегда дает удочку, а не рыбу. И дело рыбака, как ее использовать.
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Hektor 84
1586815131
Ну да людей оставили без работы. А теперь цены на те самые витамины, фрукты и овощи завысили в несколько раз.
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New Life
1586847409
Смешной пассаж насчет чеснока.
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