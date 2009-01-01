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    Кержаков: «Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты»

    Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказал мнение о ситуации в стране во время пандемии коронавируса.

    «Не воспринимаю коронавирус как послание чего-то. Нужно просто соблюдать элементарные правила самоизоляции, мытья рук. Это не проверка, такое бывает. Давайте не будем себя губить. Сделаем так, чтобы всe минимизировать.

    Самоизоляция – единственный выход. Изначально говорили: чтобы избежать серьeзной ситуации с вирусом, нужно сесть на жeсткий карантин. Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты.

    Нужно укреплять иммунитет. Чтобы это сделать, нужно употреблять витамины, фрукты, овощи. Но немногие могут себе это позволить. Конечно, можно съесть чеснок. Кроме чеснока люди не имеют возможности съесть что-то другое. Это печально», — сказал Кержаков.

    • Футбольный сезон в России приостановлен из-за коронавируса как минимум до 31 мая.
    • В стране коронавирус выявлен у 18 328 человек, из них 148 умерли.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +116

      valkam72 55 минут назад

      Керж, иди обложки пластинок мути бомжам на радость, епт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1534

      латунный 1 час назад

      саня сказал правду .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2796

      Борат 1 час назад

      Саше очень стыдно за пищевик!
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +16130

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Государство должно компенсировать все затраты?... Ты это попробуй земляку своему скажи. )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Соарес 2 часа назад

      Только и можешь языком чисать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      Cleaner 2 часа назад

      Александр, что Вы сделали для родного Питера? Купите масок в больницу. Зачем нести бред об иммунитете?

      4
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      Рейтинг: +967

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Единственное смешит, как барыги сначала имбирь по 5 тысяч рублей за кг продают, лимоны по 400р, а потом плачутся, ПАМАГИТЕ СПАСИТЕ бизнес погибает. Клоуны.

      4
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      Рейтинг: +22702

      VVM1964 > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Вот как раз эти то и не загибаются , а бизнес это не только торговцы имбирем и лимонами и многим сейчас действительно тяжело , а некоторые и не выживут ( в смысле бизнеса ) . (((

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