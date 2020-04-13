Кержаков: «Буду рад, если Дзюба побьет мой рекорд»

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, что не переживает за свой рекорд по голам за национальную команду.
«Я не живу в состоянии дрожи и мандража, а живу в позитиве. Мне повезло со своей карьерой, карьерой в сборной. Мне удалось побить рекорд Бесчастных, я счастлив. Испытал очень сильные внутренние эмоции из-за этого, но сейчас я их уже не смогу испытать.
Буду искренне рад за того, кто побьeт моe достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Это здорово. Зачем мне переживать из-за того, что я уже не испытаю? Очень хорошо отношусь к Артему Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьeт мой рекорд, будет классно», — сказал спортсмен.
- Кержаков – рекордсмен сборной России. Он забил 30 мячей в 91 матче.
- Дзюба занимает 3-е место в списке бомбардиров сборной, забив 24 гола.
- Вторым среди лучших голеадоров национальной команды идет Владимир Бесчастных – у него 26 мячей.
Источник: «Чемпионат»