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Кержаков: «Буду рад, если Дзюба побьет мой рекорд»

13 апреля 2020, 16:07
1

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, что не переживает за свой рекорд по голам за национальную команду.

«Я не живу в состоянии дрожи и мандража, а живу в позитиве. Мне повезло со своей карьерой, карьерой в сборной. Мне удалось побить рекорд Бесчастных, я счастлив. Испытал очень сильные внутренние эмоции из-за этого, но сейчас я их уже не смогу испытать.

Буду искренне рад за того, кто побьeт моe достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Это здорово. Зачем мне переживать из-за того, что я уже не испытаю? Очень хорошо отношусь к Артему Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьeт мой рекорд, будет классно», — сказал спортсмен.

  • Кержаков – рекордсмен сборной России. Он забил 30 мячей в 91 матче.
  • Дзюба занимает 3-е место в списке бомбардиров сборной, забив 24 гола.
  • Вторым среди лучших голеадоров национальной команды идет Владимир Бесчастных – у него 26 мячей.

Источник: «Чемпионат»
Россия Зенит Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (1)
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VVM1964
1586795711
Вот прям рад будешь ? - что то слабо верится .
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