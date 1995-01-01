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    Кержаков: «Буду рад, если Дзюба побьет мой рекорд»

    Экс-форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, что не переживает за свой рекорд по голам за национальную команду.

    «Я не живу в состоянии дрожи и мандража, а живу в позитиве. Мне повезло со своей карьерой, карьерой в сборной. Мне удалось побить рекорд Бесчастных, я счастлив. Испытал очень сильные внутренние эмоции из-за этого, но сейчас я их уже не смогу испытать.

    Буду искренне рад за того, кто побьeт моe достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Это здорово. Зачем мне переживать из-за того, что я уже не испытаю? Очень хорошо отношусь к Артему Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьeт мой рекорд, будет классно», — сказал спортсмен.

    • Кержаков – рекордсмен сборной России. Он забил 30 мячей в 91 матче.
    • Дзюба занимает 3-е место в списке бомбардиров сборной, забив 24 гола.
    • Вторым среди лучших голеадоров национальной команды идет Владимир Бесчастных – у него 26 мячей.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22702

      VVM1964 1 час назад

      Вот прям рад будешь ? - что то слабо верится .

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