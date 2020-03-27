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  • Игнашевич – о Слуцком и Газзаеве: «Хорошо, что у меня есть опыт работы с такими мастодонтами тренерского цеха»

Игнашевич – о Слуцком и Газзаеве: «Хорошо, что у меня есть опыт работы с такими мастодонтами тренерского цеха»

27 марта 2020, 13:31
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Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о профессиональных качествах некоторых своих бывших тренеров и других коллег.

«Считаю, что Леонид Викторович Слуцкий – очень хороший методист, как и Андре Виллаш-Боаш. Это тренеры, которые хорошо работают по методике. Валерий Георгиевич Газзаев – очень сильный мотиватор. Слуцкий и Газзаев оставили наиболее яркий след. Хорошо, что у меня есть опыт работы с такими мастодонтами тренерского цеха», – сказал Игнашевич.

  • 40-летний специалист возглавил столичную команду в июне 2019 года.
  • Работа в «Торпедо» – первый самостоятельный опыт в тренерской карьере Игнашевича.
  • По итогам 27 туров москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.
  • Под руководством Слуцкого и Газзаева Игнашевич играл в ЦСКА, а у Виллаш-Боаша был на стажировке в «Марселе».

Лебеденко: «Хочу пожелать, чтобы в будущем Игнашевич был тренером уровня Клоппа. Думаю, у него есть такая цель»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Торпедо ЦСКА Газзаев Валерий Слуцкий Леонид Виллаш-Боаш Андре Игнашевич Сергей
Комментарии (2)
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Граф2019
1585319787
даааа! мастодонты! но до Клоппика не дотягивают... птеродактели!
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