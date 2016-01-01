Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Игнашевич – о Слуцком и Газзаеве: «Хорошо, что у меня есть опыт работы с такими мастодонтами тренерского цеха»

    Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о профессиональных качествах некоторых своих бывших тренеров и других коллег.

    «Считаю, что Леонид Викторович Слуцкий – очень хороший методист, как и Андре Виллаш-Боаш. Это тренеры, которые хорошо работают по методике. Валерий Георгиевич Газзаев – очень сильный мотиватор. Слуцкий и Газзаев оставили наиболее яркий след. Хорошо, что у меня есть опыт работы с такими мастодонтами тренерского цеха», – сказал Игнашевич.

    • 40-летний специалист возглавил столичную команду в июне 2019 года.
    • Работа в «Торпедо» – первый самостоятельный опыт в тренерской карьере Игнашевича.
    • По итогам 27 туров москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Под руководством Слуцкого и Газзаева Игнашевич играл в ЦСКА, а у Виллаш-Боаша был на стажировке в «Марселе».

    Лебеденко: «Хочу пожелать, чтобы в будущем Игнашевич был тренером уровня Клоппа. Думаю, у него есть такая цель»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75710
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru