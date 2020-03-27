Игнашевич – о Слуцком и Газзаеве: «Хорошо, что у меня есть опыт работы с такими мастодонтами тренерского цеха»

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о профессиональных качествах некоторых своих бывших тренеров и других коллег.
«Считаю, что Леонид Викторович Слуцкий – очень хороший методист, как и Андре Виллаш-Боаш. Это тренеры, которые хорошо работают по методике. Валерий Георгиевич Газзаев – очень сильный мотиватор. Слуцкий и Газзаев оставили наиболее яркий след. Хорошо, что у меня есть опыт работы с такими мастодонтами тренерского цеха», – сказал Игнашевич.
- 40-летний специалист возглавил столичную команду в июне 2019 года.
- Работа в «Торпедо» – первый самостоятельный опыт в тренерской карьере Игнашевича.
- По итогам 27 туров москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.
- Под руководством Слуцкого и Газзаева Игнашевич играл в ЦСКА, а у Виллаш-Боаша был на стажировке в «Марселе».
Лебеденко: «Хочу пожелать, чтобы в будущем Игнашевич был тренером уровня Клоппа. Думаю, у него есть такая цель»
Источник: «Матч ТВ»