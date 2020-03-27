Лебеденко: «Хочу пожелать, чтобы в будущем Игнашевич был тренером уровня Клоппа. Думаю, у него есть такая цель»

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о методах работы старшего тренера команды Сергея Игнашевича.
«У нас уделяется время и тактике, и физике. У меня не было такого молодого тренера в карьере. Я хочу пожелать, чтобы в будущем он был тренером уровня Клоппа, который сейчас показывает самый современный, сильный и зрелищный футбол. Мы много смотрим нарезок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Думаю, у Игнашевича тоже есть цель встать в один ряд с такими тренерами. Почему нет?» – сказал Лебеденко.
- Работа в «Торпедо» – первый самостоятельный опыт в тренерской карьере Игнашевича.
- 40-летний специалист возглавил столичную команду в июне 2019 года.
- По итогам 27 туров москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.
Источник: «Матч ТВ»