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  • Лебеденко: «Хочу пожелать, чтобы в будущем Игнашевич был тренером уровня Клоппа. Думаю, у него есть такая цель»

Лебеденко: «Хочу пожелать, чтобы в будущем Игнашевич был тренером уровня Клоппа. Думаю, у него есть такая цель»

27 марта 2020, 00:30

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о методах работы старшего тренера команды Сергея Игнашевича.

«У нас уделяется время и тактике, и физике. У меня не было такого молодого тренера в карьере. Я хочу пожелать, чтобы в будущем он был тренером уровня Клоппа, который сейчас показывает самый современный, сильный и зрелищный футбол. Мы много смотрим нарезок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Думаю, у Игнашевича тоже есть цель встать в один ряд с такими тренерами. Почему нет?» – сказал Лебеденко.

  • Работа в «Торпедо» – первый самостоятельный опыт в тренерской карьере Игнашевича.
  • 40-летний специалист возглавил столичную команду в июне 2019 года.
  • По итогам 27 туров москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Торпедо Лебеденко Игорь Клопп Юрген Игнашевич Сергей
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