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    Черчесов: «Когда узнал о коронавирусе в «Валенсии», сразу связался с Черышевым»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что пообщался с Денисом Черышевым после новостей из стана «Валенсии» о коронавирусе. Россиянин на текущий момент не заражен.

    «Последнюю неделю я разговаривал с Черышевым и Федором Кудряшовым. С Денисом связался сразу, как только узнал, что у них в команде кто-то заболел. Он в хорошем состоянии, тренируется у себя, насколько может. Кудряшов то же самое.

    С Александром Головиным и с Федором Смоловым я не разговаривал. С российскими футболистами стараемся поддерживать контакт, но сказать им особо нечего, потому что если есть контакт, нужно разговаривать об определенных вещах, чтобы была польза. А так, просто звонить…» – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    • По всему миру от коронавируса умерло более 14000 человек.
    • В Испании введен запрет на выход из дома без острой необходимости.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.

    Источник: Sportbox

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