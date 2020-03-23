Черчесов: «Когда узнал о коронавирусе в «Валенсии», сразу связался с Черышевым»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что пообщался с Денисом Черышевым после новостей из стана «Валенсии» о коронавирусе. Россиянин на текущий момент не заражен.

«Последнюю неделю я разговаривал с Черышевым и Федором Кудряшовым. С Денисом связался сразу, как только узнал, что у них в команде кто-то заболел. Он в хорошем состоянии, тренируется у себя, насколько может. Кудряшов то же самое.

С Александром Головиным и с Федором Смоловым я не разговаривал. С российскими футболистами стараемся поддерживать контакт, но сказать им особо нечего, потому что если есть контакт, нужно разговаривать об определенных вещах, чтобы была польза. А так, просто звонить…» – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».