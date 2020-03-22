Глеб: «У Это’О было одновременно 48 автомобилей, 300 наручных часов. Чернокожие ребята любят драгметаллы, это их стиль»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о менталитете футболистов из Африки, с которыми пересекался. Они любят драгоценные металлы.

«Когда я был в «Барселоне», у Самуэля Это’О было одновременно 48 автомобилей. 300 наручных часов, причем я не видел ни одних без бриллиантов. Эммануэль Адебайор в раздевалке «Арсенала» по 15 минут снимал золото, бриллианты. Чернокожие ребята любят это. Тот же Майкл Эссьен, Дидье Дрогба. Это их стиль», – сказал Глеб.