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  • Глеб: «У Это’О было одновременно 48 автомобилей, 300 наручных часов. Чернокожие ребята любят драгметаллы, это их стиль»

Глеб: «У Это’О было одновременно 48 автомобилей, 300 наручных часов. Чернокожие ребята любят драгметаллы, это их стиль»

22 марта 2020, 00:57
6

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о менталитете футболистов из Африки, с которыми пересекался. Они любят драгоценные металлы.

«Когда я был в «Барселоне», у Самуэля Это’О было одновременно 48 автомобилей. 300 наручных часов, причем я не видел ни одних без бриллиантов. Эммануэль Адебайор в раздевалке «Арсенала» по 15 минут снимал золото, бриллианты. Чернокожие ребята любят это. Тот же Майкл Эссьен, Дидье Дрогба. Это их стиль», – сказал Глеб.

Источник: ютуб-канал «Вацко Live»
Испания. Примера Белоруссия. Высшая лига Барселона Это'О Самуэль Глеб Александр
Комментарии (6)
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Vseok
1584835051
Для них это скорее всего тупо понты и компенсация за наверное нищее детство,юность и начало карьеры
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Бухбух
1584850821
День Глеба на бомбардире продолжается.
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SPACE TRUCKIN
1584858399
ой...у нас откуда вся власть...?
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моэм
1584864191
И сумел ведь так точно всё подсчитать...ну тему что считать в чужих карманах нехорошо опустим....а вот про другой "пустячок" забыл сказать , что Это"О построил и содержит на свои средства футбольную школу на 100 пацанов.
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