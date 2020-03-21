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  • Глеб: «Погребняку нравилось, что в «Штутгарте» команда и тренеры собирались перед игрой и пропускали по бокальчику пива»

Глеб: «Погребняку нравилось, что в «Штутгарте» команда и тренеры собирались перед игрой и пропускали по бокальчику пива»

21 марта 2020, 19:55
8

Бывший полузащитник «Штутгарта» Александр Глеб рассказал о традиции в команде выпивать перед матчем совместно с тренерами. Это же делал бывший игрок сборной России Павел Погребняк.

– В «Штутгарте» ты играл с Погребняком. Он был в шоке, что в команде было принято за день до игры собираться с тренерами, чтобы пропустить по бокальчику пива.

– Ему нравилось, че он жалуется? Всем нравилось. Нормально. Это традиция Феликса Магата. Собирались в 21:30 примерно в баре, и каждый заказывал пиво. Магат заставлял всех пить пиво. Для сна. Чтобы не переживать, не думать об игре. Чтобы организм расслабился. Можно было выпить пол-литра.

Источник: ютуб-канал «Вацко Live»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Штутгарт Урал Погребняк Павел Глеб Александр
Комментарии (8)
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Юрэс
1584813637
ПОЛ ЛИТРА ЧТОБЫ СПОКОЙНО СПАТЬ!?!?!?!?!?! ДА У ВАС НЕТ НИКАКИХ ЗАБОТ!!!!!!
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Давид59
1584814981
Результат (для Штутгарта) налицо -2-я лига
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koli4ka
1584820855
Свистопляскин Хлеб...откуда столько лживой информации??? и фам не стыдно???
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Михаил Спартач
1584825172
Может кто-то и мог пропустить бокальчик пива, но не наш русский парень))) Такое пропустить он не мог.
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DOCTOR PENALTY
1584825335
А после бара шли с Пашкой в номер и добавляли грамм по 300 беленькой, "чтобы ни за что не переживать." И уже ни за что не переживали! )))
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омск55
1584858595
Глеб в последнее время раскукарекался
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житель СПб
1584890598
Прикольно! Немцы - спокойные ребята.
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