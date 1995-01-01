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    Глеб: «Погребняку нравилось, что в «Штутгарте» команда и тренеры собирались перед игрой и пропускали по бокальчику пива»

    Бывший полузащитник «Штутгарта» Александр Глеб рассказал о традиции в команде выпивать перед матчем совместно с тренерами. Это же делал бывший игрок сборной России Павел Погребняк.

    – В «Штутгарте» ты играл с Погребняком. Он был в шоке, что в команде было принято за день до игры собираться с тренерами, чтобы пропустить по бокальчику пива.

    – Ему нравилось, че он жалуется? Всем нравилось. Нормально. Это традиция Феликса Магата. Собирались в 21:30 примерно в баре, и каждый заказывал пиво. Магат заставлял всех пить пиво. Для сна. Чтобы не переживать, не думать об игре. Чтобы организм расслабился. Можно было выпить пол-литра.

    Источник: ютуб-канал «Вацко Live»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +597

      Юрэс 17 минут назад

      ПОЛ ЛИТРА ЧТОБЫ СПОКОЙНО СПАТЬ!?!?!?!?!?!
      ДА У ВАС НЕТ НИКАКИХ ЗАБОТ!!!!!!

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