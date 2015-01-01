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    Фабрегас поздравил Кокорина с днем рождения

    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас записал видеопоздравление для нападающего «Сочи» Александра Кокорина, которому сегодня, 19 марта, исполнилось 29 лет.

    «Привет, Александр, как дела? Это Сеск. Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, день у тебя сегодня проходит фантастически и ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьeй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя. Чао!» – сказал Фабрегас.

    «Спасибо, мой друг, очень мило с твоей стороны», – ответил Кокорин в подписи к ролику.

    Ранее Кокорина также поздравил французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

    Источник: Инстаграм Александра Кокорина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      Oebennahar 35 минут назад

      Все поздравляют авторитета) Смотрите, сейчас Трамп тоже твитнет)

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      Рейтинг: +4805

      Владислав Vlad 35 минут назад

      Надеюсь, день у тебя сегодня проходит фантастически и ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьeй.
      Саша гулять не выйдет. Карантин.)))

      0
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      Рейтинг: +1131

      PNZ1985 40 минут назад

      В Княжество зазывает на банкет) вспомнить былое, тряхнуть стариной!)

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