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Фабрегас поздравил Кокорина с днем рождения

19 марта 2020, 20:20
21

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас записал видеопоздравление для нападающего «Сочи» Александра Кокорина, которому сегодня, 19 марта, исполнилось 29 лет.

«Привет, Александр, как дела? Это Сеск. Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, день у тебя сегодня проходит фантастически и ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьeй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя. Чао!» – сказал Фабрегас.

«Спасибо, мой друг, очень мило с твоей стороны», – ответил Кокорин в подписи к ролику.

Ранее Кокорина также поздравил французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Источник: Инстаграм Александра Кокорина
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Сочи Монако Фабрегас Сеск Кокорин Александр
Комментарии (21)
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PNZ1985
1584640017
В Княжество зазывает на банкет) вспомнить былое, тряхнуть стариной!)
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Oebennahar
1584640321
Все поздравляют авторитета) Смотрите, сейчас Трамп тоже твитнет)
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Sancool
1584642724
откуда они все его знают?
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Lester84
1584643587
Удивлен, что Погба и Фабрегас вообще его знают. Видимо наслышаны о вечеринке в Монако)))
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ZENIT***
1584644503
Опа,,,сначала Погба поздравулькнул, сейчас Фабрегас.,что,опять кореш!?
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lysenkoff
1584647259
В Монако познакомились?)))
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_MATRIX_
1584652810
И откуда такая популярность у Кокорина? Эдак через пару дней Месси и Роналду на пару пришлют ему букет с открыткой, в которой напишут о том, как они сильно извиняются за запоздалые поздравления.
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Plyash
1584658527
Да это погоняла его партнёров-зеков по матчу в тюряге,а вы что подумали? Откуда этот Зенькин отброс мог общаться с такими мастерами? Фейк,однако.
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Hektor 84
1584661063
Кокошка лапшу на уши вешает. Чифира перепил и газа обнюхался. Вот ему и чудится. Завтра напишет что Месси и Криштиану тоже поздравили.
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zigbert
1584711776
Связь с Монако определенно существует.
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