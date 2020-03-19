Фабрегас поздравил Кокорина с днем рождения

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас записал видеопоздравление для нападающего «Сочи» Александра Кокорина, которому сегодня, 19 марта, исполнилось 29 лет.

«Привет, Александр, как дела? Это Сеск. Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, день у тебя сегодня проходит фантастически и ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьeй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя. Чао!» – сказал Фабрегас.

«Спасибо, мой друг, очень мило с твоей стороны», – ответил Кокорин в подписи к ролику.

Ранее Кокорина также поздравил французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.